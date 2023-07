Bild: Pexels/Samson Katt Haustiere am Arbeitsplatz können eine Herausforderung für den Arbeitsschutz im Unternehmen darstellen.

Auch aufgrund der Vereinsamung in Zeiten von Lockdowns und Homeoffice haben sich viele Beschäftigte Haustiere zugelegt. Was aber ist, wenn diese Tiere mit an den Arbeitsplatz genommen werden? Was ist in Hinsicht auf den Arbeits- und Tierschutz zu beachten? Und welche betrieblichen Lösungen können eine artgerechte Betreuung und Versorgung möglich machen?