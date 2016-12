18.01.2016 | Hält fit und gesund

Stehen verbrennt mehr Kalorien als Sitzen

Bild: MEV-Verlag, Germany

Nach dem Jahreswechsel machen auch im Büro die guten Vorsätze die Runde. Mehr Bewegung für das Traumgewicht und die Gesundheit zählen jedes Jahr zu den Klassikern. Diese Vorsätze können auch gut am Arbeitsplatz umgesetzt werden: Mehr Stehen statt Sitzen.

Schreibtischaufsätze können den bestehenden „normalen“ Schreibtisch in einen gesundheitsförderlichen Stehschreibtisch verwandeln, mit dem Sie in nur wenigen Sekunden von einer sitzenden in eine stehende Position wechseln können.

Hält fit und gesund: Stehen statt Sitzen

Wer der Empfehlung folgt und täglich mehr steht, verbrennt richtig viele Kalorien. Wieviel verrät Ihnen der Haufe-Beitrag Gute Vorsätze fürs neue Jahr: Mehr Stehen am Arbeitsplatz.

Dauersitzen ist ungesund

Mehr Stehen sorgt nicht nur für einen erhöhten Kalorienverbrauch, es löst auch das Problem des Dauersitzens. Diverse Krankheiten werden damit in Verbindung gebracht. Wissenschaftlichen Studien zufolge, erhöht dauerhaftes Sitzen das Risiko von Fettleibigkeit, Diabetes oder an bestimmten Krebsarten zu erkranken.

