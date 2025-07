Gesunde Kommunikation als Erfolgsfaktor im BGM

Digitalisierung, hybride Arbeitsformen, Fachkräftemangel und wachsende Anforderungen verändern die Unternehmenskultur . Gesunde Kommunikation entwickelt sich dabei zum strategischen Erfolgsfaktor im BGM. Sie beeinflusst das psychische Wohlbefinden der Beschäftigten sowie deren Leistungsfähigkeit und Produktivität. Die aktuelle Gallup-Studie 2025 belegt zudem: Vertrauen und regelmäßiges Feedback sind entscheidende Treiber der Mitarbeiterbindung.

Gesunde Kommunikation umfasst wertschätzende, transparente und respektvolle Informations- und Interaktionsprozesse (Kauffeld, 2016). Eine aktuelle Studie zeigt, dass Führungskräfte einen größeren Einfluss auf die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten als Ärzte oder sogar der eigene Lebenspartner (Workforce Institute, 2023) haben. Diese Befunde unterstreichen die zentrale Rolle gesunder Kommunikationskultur und die daraus resultierende Führungsverantwortung. Kommunikation fungiert dabei wie ein organisationales Immunsystem: Sie schützt Unternehmen vor internen Konflikten, Überlastung und den daraus resultierenden Gesundheitsrisiken.

Vier zentrale Instrumente gesunder Kommunikation im BGM

Wertschätzendes Feedback ist die Basis jeder gesunden Kommunikation. Der Gallup Engagement Index 2025 verdeutlicht, dass mangelnde Kommunikation maßgeblich zur inneren Kündigung beiträgt. Nur rund 10 % der Führungskräfte leben laut Gallup konsequent alle Faktoren einer Speak-up-Kultur (Workforce Institute, 2023). Regelmäßige, konstruktive Rückmeldungen fördern Vertrauen, mindern Stress und steigern die emotionale Bindung (Li et al., 2011). Dadurch können auch Missverständnisse bzw. Unklarheiten in Bezug auf die gegenseitige Erwartungshaltung, z. B. bei Aufgabenstellungen vermieden werden.

Aktuelle BAuA-Ergebnisse (2023) zeigen, dass gesundheitsorientierte Führung vor allem in hybriden Arbeitsmodellen essenziell ist. Führungskräfte müssen in digitalen und physischen Kontexten gleichermaßen transparent und empathisch kommunizieren, um die mentale Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Die Studien verdeutlichen, dass Gesprächsangebote, aktives Zuhören und offene Thematisierung von Belastungen Prävention ermöglichen (Franke et al., 2014; BAuA, 2023) und bestehende Probleme gelöst werden können. Das gilt vor allem auch im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), denn in diesem Kontext ist die zielgruppenorientierte Information ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Annahme des Angebotes. Während des BEM-Prozesses ist eine wertschätzende und offene Kommunikation eine Basis für Vertrauen und Ernsthaftigkeit der Angebote.

Konflikte entstehen zwangsläufig in komplexen Organisationen. Präventionsorientiertes Konfliktmanagement hilft, Belastungsspitzen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls abzufedern (De Dreu & Gelfand, 2008). Das Workforce Institute betonte 2023, dass ungelöste Konflikte sich nicht nur auf die psychische Gesundheit, sondern auch auf Produktivität und Fluktuation auswirken.

Gezieltes Kommunikationstraining gewinnt weiter an Bedeutung. Besonders hybride Teams erfordern klare Kommunikationsregeln, digitale Kompetenz und Sensibilität für nonverbale Signale über Bildschirme hinweg (BAuA, 2023). Laut der One Medical / Workplace Intelligence-Studie (2024) fühlen sich über 75 % der Beschäftigten gesundheitlich gleich schlecht oder schlechter als in den Vorjahren, was den Bedarf an kommunikativer Unterstützung unterstreicht.

Kommunikationstrainings erfordern Kontinuität und Wiederholung. Nur durch regelmäßige Übung entwickeln Organisationen die kommunikativen Kompetenzen, die sie widerstandsfähig gegen Belastungen und flexibel in Krisensituationen machen.

Herausforderungen

Trotz nachgewiesener Vorteile bestehen praktische Umsetzungsbarrieren. Kommunikationsdefizite werden meist erst erkannt, wenn Konflikte eskalieren oder sich in Gesundheitskennzahlen niederschlagen – eine reaktive statt einer präventiven Herangehensweise. Führungskräfte kämpfen mit Zeitdruck und Unsicherheiten beim Führen hybrider Teams (Gallup, 2025). Zusätzlich verstärken generationsspezifische Kommunikationspräferenzen die Herausforderung: Digitale Tools und Social Media haben Kommunikationsformen grundlegend verändert. Bei Kündigungen bleiben Kommunikationsdefizite als Ursache oft verborgen.

Empfehlungen für die Praxis

Speak-up-Kultur implementieren und fördern, sowohl in hybriden Settings als auch in Präsenz. Führungskräfte für ihre Schlüsselrolle in gesunder Kommunikation sensibilisieren und in die Leitlinien integrieren. Kommunikationstrainings für alle Beschäftigten auf allen Hierarchieebenen gezielt in BGM-Strategien integrieren. Kommunikationskultur regelmäßig intern und extern evaluieren,z. B. durch Mitarbeiterbefragungen oder im Rahmen von Audits.

Fazit

Gesunde Kommunikation ist kein Softskill, sondern strategisches Fundament eines erfolgreichen BGM. Aktuelle Studien belegen: Führungskräfte beeinflussen die psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten stärker als Ärzte oder Lebenspartner. Investitionen in Kommunikationskultur und Führungskompetenzen sind daher unverzichtbar für gesundheitsförderliche Arbeitswelten – besonders in hybriden Arbeitsmodellen.

