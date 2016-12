08.10.2014 | Herbstzeit - Erkältungszeit

Immunsystem stärken - Erkältung verhindern

Der Herbst fängt an und das bedeutet für viele, dass sie sich mit der ersten Erkältung herumplagen. Doch so manche Grippe ließe sich verhindern, wenn sie die Tipps von Elisabeth Graser von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie in Saarbrücken befolgen würden.

Der eine hat die erste Erkältung dieses Jahr schon hinter sich, der andere bleibt das ganze Winterhalbjahr gesund. Viel hängt von der Konstitution jedes einzelnen ab, doch mit folgenden Tipps lässt sich das Immunsystem gegen Grippe fit machen.

Tipp 1 - Frischluft tanken

Heizungsluft macht den Schleimhäuten in Mund und Nase zu schaffen, sodass diese eindringende Krankheitserreger nicht mehr so gut abwehren können. Deshalb sollten beheizte Räume regelmäßig gelüftet werden.

Bei Bedarf können spezielle Luftbefeuchter zum Einsatz kommen. Wichtig ist auch, den Körper ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen, insbesondere durch das Trinken von Kräutertees und Wasser. Am besten ist, sich regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen, um das Immunsystem zu stärken.

Tipp 2 - Ausgewogen essen

Auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung trägt dazu bei, die Abwehrkräfte zu stärken. Entscheidend ist, auf eine ausreichende Zufuhr der Vitamine A, C und E zu achten, die in vielen Obst- und Gemüsesorten vorkommen. Auch Zink sollte ausreichend über die Nahrung aufgenommen werden. Es ist in Haferflocken, Kernen, aber auch in Käse enthalten.

Tipp 3 - Genug schlafen

Ausreichend erholsamer Schlaf hat eine enorme Bedeutung für die körperliche Fitness und ein intaktes Immunsystem. Wer weniger als 7 Stunden schläft, hat ein dreimal höheres Risiko, sich eine Erkältung einzufangen.

Tipp 4 - Entspannung suchen

Auch zu viel Stress wirkt sich negativ auf das Immunsystem aus und kann es schwächen. Daher sollte jeder Wert auf bewusste Entspannungsphasen legen. Entspannungstechniken, wie Progressive Muskelrelaxation oder Yoga, bieten sich dafür an, aber auch ein warmes Bad mit ätherischen Ölen. Gesund sind auch Saunagänge, allerdings nur, wenn keine akute Erkältung vorliegt.

Tipp 5 - Hände waschen

In der Erkältungszeit ist der Kontakt mit vielen Menschen riskant. Über Husten, Niesen und dem Griff nach der Türklinke verteilen sich Erreger rasch und gelangen über die Hände in die Atemwege des nächsten Menschen. Das regelmäßige Händewaschen mit Seife beugt einer Infektion vor.