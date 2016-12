Ein Home Office ist mehr als ein Notebook auf dem Küchentisch

03.05.2013 | Zu Hause arbeiten

Ein Home Office kann mehr als eine Notlösung sein.

Bild: PhotoDisc Inc.

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen bedeutet für viele, zu Hause zu arbeiten. Ein Home Office bietet viele Freiheiten. Auf der anderen Seite verlangt es viel Selbstdisziplin. Und ein Küchentisch reicht dafür nicht aus.

Wer zu Hause geeignete Räume hat und diese gut ausstattet, kann auch ohne eigenes Büro im Unternehmen professionell arbeiten.

Doch vielen ist am Anfang nicht bewusst, dass sich der Arbeitsplatz zu Hause etwa in der Ausstattung wenig von dem in einem Bürokomplex unterscheidet. Nur wer sich kompetent einrichtet und organisiert, profitiert langfristig von den vielfältigen zusätzlichen Möglichkeiten, die ein Home Office bieten kann.

Tipps für Profis in familiärer Umgebung

Durch ein Home Office hat man mehr Zeit für die Familie, da die Wege zur Arbeit und nach Hause wegfallen.

Auch in den eigenen 4 Wänden sollte man für professionelle Stimmung sorgen, indem man beispielsweise feste Arbeitszeiten festlegt und sich entsprechend kleidet.

Insgesamt sollte man mehr am professionell ausgestatteten Arbeitsplatz arbeiten und ungewöhnliche Orte, wie Balkon oder Garten, überwiegend für kreative Impulse nutzen.

Auch zu Hause sollte man sich räumlich und akustisch abgrenzen. Bei einem Arbeitszimmer kann man die Tür schließen und so signalisieren: „Bitte nicht stören!“.

Das Büro zu Hause mit ergonomischem Bürostuhl und Schreibtisch

Für eine gute Ausstattung des Home Office, sollte man besonders auf folgende Punkte achten:

Der Stuhl sollte bequem und verstellbar sein.

Die Tischplatte sollte so hoch sein, dass die Unterarme darauf aufliegen, ohne dass die Schultern hochgezogen werden.

Ein zusätzlicher Steharbeitsplatz bringt Bewegung in die Arbeit.

Der Laserdrucker sollte in einem anderen Raum stehen oder man entscheidet sich für einen Tintenstrahldrucker.

Weitere Anregungen und Tipps stehen in "Zuhause arbeiten", einer Broschüre von Citrix. Sie entkräftet auch die üblichen Vorurteile und nennt die größten Herausforderungen, die ein Home Office ans professionelle Arbeiten in den eigenen 4 Wänden stellt.