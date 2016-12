21.05.2015 | Psychische Belastungen

Irgendetwas stimmt nicht mit dem Kollegen? Sprechen Sie es an!

Bild: Haufe Online Redaktion

Wenn ein Mitarbeiter sich plötzlich anders verhält als sonst, sollten ihn nahe stehende Kollegen darauf ansprechen. Doch dann kommt es auf den richtigen Ton an.

Sind Kollegen auf einmal häufig patzig oder aggressiv, sollten Mitarbeiter sie darauf ansprechen. Dahinter kann eine beginnende Depression stecken, sagt die Psychologin Juliane Dreisbach aus Freudenberg bei Köln.

Psychische Belastungen können Verhaltensänderungen hervorrufen

Es kann auch ein Anzeichen für Erschöpfung oder Überforderung sein. Der Betroffene selbst merkt oft nicht, dass er auf dem Weg ist, krank zu werden. Deshalb sind Rückmeldungen von außen wichtig.

Gefragt sind vor allem die Mitarbeiter, die dem Kollegen besonders nahe stehen

Sie sollten sich bemühen, Situationen aufzuzählen, in denen sie sich über das Verhalten des Betroffenen gewundert haben. Eine pauschale Aussage wie: "Du bist neuerdings immer so aggressiv" sollten sie vermeiden. Das wirkt schnell wie ein Angriff und ist für das Gegenüber außerdem wenig nachvollziehbar.

Um das Ganze nicht zu offiziell zu machen, sprechen sie das Thema am besten nebenbei einmal beim Essen oder in einer Kaffeepause an. Sonst fühlt sich der andere womöglich an den Pranger gestellt.

Wichtig ist, den Kollegen anzusprechen

Denn nur dann hat der andere die Möglichkeit, auf sein verändertes Verhalten aufmerksam zu werden, es zu reflektieren und es gegebenenfalls zu ändern.

Das könnte Sie auch interessieren:

TK-Depressionsatlas 2015: Manche Berufe schlagen mehr auf die Seele

Psychische Gesundheit: Welche Unterstützung wünschen sich betriebliche Akteure?