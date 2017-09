Ein organisierter Lauftreff im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung hilft bei der Bewegungsförderung. Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Wer viel sitzt oder lange auf den Bildschirm schauen muss, dem tut Bewegung als Ausgleich gut. Doch den inneren Schweinehund zu überwinden, fällt oft schwer. Motivierend kann es da sein, sich gemeinsam in Bewegung zu setzen, z. B. bei einem organsierten Lauftreff.

Der Turn- und Sportverein Hochdahl in der Nähe von Düsseldorf bietet seit einigen Jahren betriebliche Gesundheitsförderung an. Davon profitieren Firmen vor Ort, wie z. B. der Erkrather IT- und Datenspezialist TimoCom mit seinen rund 440 Mitarbeitern.

Lauftreff in Kooperation zwischen Verein und Unternehmen

Seit März 2017 gibt es zwischen dem Verein und dem Unternehmen eine Kooperation in Sachen betriebliche Gesundheitsförderung: einen Lauftreff. Zweimal pro Woche geht es gemeinsam auf die Strecke. Beim Laufen lässt sich Stress aktiv abbauen. Das kommt dem körperlichen und seelischen Gleichgewicht zugute. Die Mitarbeiter und das Unternehmen profitieren aber auch davon, dass sich durch das regelmäßige Lauftraining ihre allgemeine Leistungsfähigkeit steigert.

Langfristig angelegte Gesundheitskampagne mit tollen Erfolgen

Der Lauftreff, nur einer von vielen Maßnahmen der langfristig angelegten Gesundheitskampagne von TimoCom, motivierte die Teilnehmer im ersten Jahr so sehr, dass 40 Mitarbeiter des Unternehmens an der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft in Düsseldorf an den Start gingen und jeweils erfolgreich 6,2 km absolvierten.

Gesundheitsförderung durch den Betrieb bringt die Prävention nach vorne

Zu den weiteren Angeboten des Unternehmens zählen u. a. eine Bio-Impedanz- und Laufbandanalyse sowie eine Rückenschule zur Förderung von Gesundheit und Beweglichkeit. Mit der Gesundheitsförderung durch den Betrieb wird das Thema Prävention aktiv und effektiv angegangen. Ziel aus Unternehmenssicht sind gesunde, motivierte, glückliche, stressresistente und leistungsfähige Mitarbeiter.

Breitensportverein bietet Kompetenz und Räume für die betriebliche Gesundheitsförderung

Der TSV Hochdahl ist ein Breitensportverein mit 4.000 Mitgliedern und einem klassischen Angebot. Hinzu kommt ein breites Angebot im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung von

Gesundheitstagen,

Präventionskursen

Aktive Mittagspause,

Yoga,

Ernährungsberatung,

Entspannungs- und Stressbewältigungskurse,

Nordic Walking.

Außerdem können die Firmenmitarbeiter ins vereinseigene Gesundheitsstudio gehen oder an den Gesundheits- und Sportkursen teilnehmen.