Berufsbedingter Krebs: Wann ist Krebs eine Berufskrankheit?

Bild: Haufe Online Redaktion Berufsbedingter Krebs: Die Arbeit mit Asbest schädigt u. a. die Lunge, weshalb asbesthaltige Materialien von Fachfirmen entsorgt werden.

Krebs ist multifaktoriell bedingt, das bedeutet, dass in der Regel nicht nur eine einzige Ursache für die Entwicklung der Krankheit verantwortlich ist. Schädliche Einwirkungen am Arbeitsplatz und schädliche Einwirkungen in der Freizeit lassen sich nicht immer klar unterscheiden und gewichten. Deshalb ist nicht immer eindeutig zu klären, ob Krebs arbeitsbedingt entstanden ist.