08.09.2016 | Serie Immobilienaktien

Immobilienaktienmarkt August 2016: Europäische REITs mit Plus von 0,22 Prozent

Die europäischen REITs beendeten den Monat August mit einem Plus von 0,22 Prozent nahezu unverändert. Ganz in die Sommerpause hatten sie sich jedoch nicht verabschiedet. Bis etwa zur Mitte des Monats gaben die REITs 2,4 Prozent nach, um in der zweiten Monatshälfte eine Aufholjagd zu starten. Den breiten Aktienmarkt – gemessen am Stoxx 600 Index – konnten sie jedoch nicht mehr einholen, welcher knapp 0,8 Prozent hinzugewann.