EMAS-Plattform getestet und analysiert

Firmeninternes Umweltmanagement mittels EMAS gilt als anspruchsvoll, aber wirksam. Damit mehr Unternehmen das Umweltmanagementsystem nutzen können, hat das Umweltbundesamt die digitale EMAS-Plattform entwickeln und testen lassen. Der Bericht zeigt, was das Tool leistet und wo es noch hakt.

Welches Ziel verfolgt EMAS

EMAS, das europäische Eco-Management and Audit Scheme, ist nicht als weiteres Nachhaltigkeitssiegel aufgebaut, sondern als strenges Umweltmanagementsystem mit öffentlicher Rechenschaftspflicht. Unternehmen müssen ihre Umweltwirkungen erfassen, Ziele definieren, Verbesserungen nachweisen und diese von unabhängigen Umweltgutachter:innen prüfen lassen. Die validierte Umwelterklärung ist dabei kein Beiwerk, sondern Kern des Systems.

Deshalb zögern viele Unternehmen

Der hohe Anspruch von EMAS schafft sowohl für Unternehmen als auch für die Öffentlichkeit Vertrauen. Doch gleichzeitig sind die Anforderungen für viele ein Hindernis. Gerade kleine und mittlere Unternehmen berichten dem Umweltbundesamt (UBA) von hohem Dokumentationsaufwand, komplexen Prozessen und fehlenden personellen Ressourcen. Nicht der Wille zum Umweltschutz fehlt, sondern Zeit, Struktur und Übersicht. An dieser Stelle setzt der Bericht des Umweltbundesamts an: kann Digitalisierung helfen, ohne EMAS zu verwässern?

Der Versuch, EMAS zu vereinfachen

Im Auftrag des Umweltbundesamtes wurde eine webbasierte EMAS-Plattform entwickelt, pilotiert und systematisch evaluiert. Ziel war es, Unternehmen durch zentrale EMAS-Schritte zu führen und dabei Ordnung in Daten, Aufgaben und Fristen zu bringen. Geprüft wurde nicht nur die Technik, sondern vor allem die Praxistauglichkeit. Nutzen die Unternehmen die Tools für die Umweltprüfung? Verstehen sie die Zieldefinitionen? Und entlastet der digitale EMAS-Helfer wirklich?

Was der UBA-Bericht positiv bewertet

Die Evaluation zeigt klare Stärken auf. Die Plattform bringt Struktur, bündelt Informationen und macht EMAS-Prozesse nachvollziehbarer. Besonders für Unternehmen ohne eigene Umweltabteilung bietet sie Orientierung. Der Bericht hält fest, dass die Plattform „durch ihre niederschwellige Gestaltung Einstiegshürden für KMU erheblich senken“ könne. EMAS werde dadurch weniger abstrakt, weniger papierlastig und vor allem planbarer.

Wo die Plattform an ihre Grenzen stößt

Gleichzeitig hält sich der Bericht mit Kritik nicht zurück. Viele Testnutzer:innen empfanden die Bedienung als zu komplex und die Navigation als nicht selbsterklärend genug. Wörtlich heißt es, die „Benutzerfreundlichkeit entspricht noch nicht in allen Bereichen den Erwartungen der Zielgruppen“. Auch Umweltgutachter:innen nutzen die Plattform bisher eher zurückhaltend, da ihre etablierten Arbeitsweisen noch überwiegen und digitale Prozesse nicht automatisch Zeit sparen.

Digitalisierung allein reicht nicht

Der Bericht macht deutlich, dass ein digitales Tool nicht zwingend alles sofort erleichtert. Es entfaltet seinen Nutzen nur, wenn es sich an reale Arbeitsabläufe anpasst. Empfohlen werden deshalb vereinfachte Einstiege, klarere Nutzerführungen, bessere Datenanalysen und leichter nutzbare Exportfunktionen. Besonders gefragt sind praxisnahe Hilfen, die erklären, wie man EMAS konkret umsetzt. Oder, wie es im Bericht heißt: „Digitale Lösungen müssen in den Arbeitsalltag integrierbar sein, sonst bleiben sie ungenutzt.“

EMAS unter neuem Erwartungsdruck

Der UBA-Bericht ordnet die Plattform klar auch politisch ein. CSRD, Lieferkettengesetze und ESG-Berichterstattung erhöhen den Bedarf an belastbaren Umweltkennzahlen. EMAS könnte davon profitieren, vorausgesetzt, es bleibt digital anschlussfähig. Entscheidend wird sein, ob aus dem Pilotprojekt ein Tool wird, welches kleine und mittlere Unternehmen einfach in ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung integrieren können, ohne den Anspruch von EMAS zu verlieren.