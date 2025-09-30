Haufe launcht KI-Assistent für Nachhaltigkeitsmanager

Haufe launcht KI-Assistent für Nachhaltigkeitsverantwortliche
Nachhaltigkeitsverantwortliche sehen sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: Von der Entwicklung effektiver Strategien über die Einhaltung regulatorischer Vorgaben bis hin zur Erstellung detaillierter ESG-Reports – die Aufgaben erfordern nicht nur ein breites Fachwissen, sondern auch ständige Aktualität in einem sich schnell wandelnden Umfeld. Hier setzt Haufe mit dem „CoPilot Sustainability“ an: ein digitaler Assistent, der entwickelt wurde, um Nachhaltigkeitsverantwortliche bei ihrer täglichen Arbeit zu entlasten.
Partner für komplexe Fragen: Der CoPilot Sustainability
Der neue CoPilot Sustainability bietet umfassende Unterstützung bei sämtlichen Fragestellungen rund um unternehmerische Nachhaltigkeit. Er liefert Fachleuten passgenaue Antworten und vereinfacht komplexe Rechercheprozesse erheblich. Der CoPilot ist in die Fachdatenbank „Haufe Sustainability Office“ integriert und bietet folgende Funktionen:
- Schnelle Antworten auf individuelle Fragen
Ob es um nachhaltige Strategien, konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz oder ESG-Berichtspflichten geht– der CoPilot liefert passgenaue Antworten, die auf den aktuellen und geprüften Inhalten des Haufe Sustainability Office basieren.
- Komfortabler Dialogmodus
Durch einfache Eingaben können Nutzer ihre Fragen präzisieren oder Folgefragen stellen, ähnlich wie in einem persönlichen Gespräch mit einem Experten. Dieser interaktive Ansatz ermöglicht eine schrittweise Annäherung an komplexe Themenstellungen.
- Fundiertes Wissen aus vertrauenswürdigen Quellen
Im Gegensatz zu frei zugänglichen Chat-KIs greift der CoPilot ausschließlich auf das rechtssichere Fachwissen des Haufe Sustainability Office zurück. Alle verwendeten Quellen sind am Ende jeder Antwort verlinkt, was maximale Transparenz schafft und Nutzern vertiefte Informationen bietet.
- Unterstützung bei operativen Zielen
Von kurzen Faktenchecks bis hin zur Lösung komplexer Sachverhalte: Der CoPilot hilft bei Themen wie Strategieentwicklung, Managementaufgaben oder Reporting-Anforderungen effizient weiter.
Wissen mit System: Effizienz, Transparenz und Datenschutz vereint
Die technologische Basis des CoPilot ist so konzipiert, dass sie Nutzern nicht nur schnelle Ergebnisse liefert, sondern gleichzeitig höchste Datenschutzstandards einhält. Alle eingegebenen Daten verbleiben im geschlossenen System und werden – im Gegensatz zu Anwendungen wie ChatGPT – nicht zur Weiterentwicklung großer Sprachmodelle verwendet.
Für Verantwortliche im Bereich Unternehmensnachhaltigkeit bedeutet dies nicht nur mehr Sicherheit beim Umgang mit sensiblen Informationen; vielmehr schafft der digitale Assistent Freiräume für jene Tätigkeiten, die langfristig für den Erfolg und die Wirkung nachhaltiger Unternehmensführung entscheidend sind.
Interessierte können das Haufe Sustainability Office inklusive des neuen KI-Assistenten hier vier Wochen lang kostenlos testen.
