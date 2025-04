Weil jeder Job die Welt verändert

Verzweifelst du auch manchmal an der Auswahl der nachhaltigsten Zahnbürste? Dann bist du hier richtig! Am besten, du hörst gleich mal damit auf und liest stattdessen diese Kolumne. Denn klar, jede:r einzelne kann „etwas tun“. Dabei allein auf (Nicht-) Konsum zu setzen, greift allerdings zu kurz. Denn der wichtigste - weil wirksamste - Hebel für positive Veränderung in dieser Welt ist … Trommelwirbel … dein Job!

Diese Kolumne widmet sich dem Business-Aktivismus in all seinen Facetten. Business-Aktivismus? Das ist das enorme Potenzial für positive Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, das in den Unternehmen und insbesondere bei deren Mitarbeitenden schlummert.

Wie wir hauptamtlich die Welt retten

Wie hat es Eckart von Hirschhausen so treffend formuliert? „Es ist schwer, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.“ Also drehen wir den Spieß einfach um, denn jeder Job ist aktivistisch. Die Frage ist nur, für welche Sache wir ihn einsetzen! Wenn von der Cafébesitzerin bis zum Lagerarbeiter, von der Universitätsprofessorin zum CEO, jede:r in seinem Job die Veränderungspotenziale hebt, wenn wir mit dem, was wir jeden Tag tun, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, positive Veränderung bewirken, haben wir den größten gesamtgesellschaftlichen Impact.

Und nicht zuletzt sorgen wir dafür, dass es unsere Arbeitsplätze auch in einer Zukunft gibt, die von Klimawandel, Wetterextremen und Ressourcenknappheit geprägt sein wird. Business-Aktivismus ist also so etwas wie der langfristige Überlebensmodus einer erfolgreichen Wirtschaft. Wie das geht? Fahr den Rechner hoch, zieh deine Latzhose an, oder was auch immer du zum Arbeiten brauchst. Und dann: lesen wir los!