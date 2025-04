Weil jeder Job die Welt verändert

Serie 28.04.2025 Business-Aktivismus

Verzweifelst du auch manchmal an der Auswahl der nachhaltigsten Zahnbürste? Dann bist du hier richtig! Am besten, du hörst gleich mal damit auf und liest stattdessen diese Kolumne. Denn klar, jede:r einzelne kann „etwas tun“. Dabei allein auf (Nicht-) Konsum zu setzen, greift allerdings zu kurz. Denn der wichtigste - weil wirksamste - Hebel für positive Veränderung in dieser Welt ist … Trommelwirbel … dein Job!