Verhör(t) – Steuerthemen auf der Spur

Podcast: Einwand oder Ausrede – was Kanzleien beim digitalen Wandel bremst

Im Verhör(t)-Podcast geht es um die Frage, wie Kanzleien den technologischen Wandel wirklich angehen – und was sie davon abhält.
Haufe Online Redaktion
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Bild: Kilito Chan/GettyImages Im Verhör mit Florian D. Weber geht es deshalb um die Frage, wie Kanzleien den technologischen Wandel gestalten können.

"Dafür haben wir keine Zeit." Für Christian Bredlow, Gründer von Digital Mindset, ist das eine Ausrede. Er begleitet Unternehmen seit Jahren dabei, Digitalisierung und KI in den Alltag zu integrieren. Er erzählt, wie er künstliche Intelligenz selbst als Assistenz einsetzt: Ein morgendliches Briefing durchsucht seine Unternehmensumgebung nach kritischen Pfaden, ein abendliches analysiert den Tag. Wiederkehrende Aufgaben gibt er ab, Kreativität und Urteil behält er. Auf Kanzleien übertragen heißt das: Mitarbeitende brauchen Zeit zum Lernen, Führungskräfte müssen vorangehen, statt Verantwortung an technikaffine Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen.

Am Ende wird aus dem Gespräch ein Schnelltest: Florian D. Weber legt Bredlow die Sätze vor, die Veränderung in Kanzleien am häufigsten ausbremsen – von "Unsere Mandanten wollen das nicht" bis "Bei sensiblen Daten geht das nicht." Bredlow entscheidet: Einwand oder Ausrede?

 

 

Verhört Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. 

Schlagworte zum Thema:  Kanzleiführung , Kanzleimanagement
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