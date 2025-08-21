Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Werterhöhung des Teilwerts einer Pensionszusage
Bild: Damircudic/GettyImages Das FG Münster entschied zur Erhöhung des Teilwerts einer Pensionszusage nach einer Scheidung.

Das FG Münster hat entschieden, dass die Erhöhung des Teilwerts einer Pensionszusage nach einer Scheidung als steuerpflichtige Leistung im Sinne von § 3 Nr. 55a Satz 2 EStG zu behandeln ist. Damit kann auch ein geschiedener Ehepartner Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen – selbst wenn er nie Gesellschafter der Gesellschaft war.

Im Streitfall erhielt die Klägerin im Zuge einer Scheidungsfolgenvereinbarung einen Teil der Pensionszusage ihres Ex-Mannes gegenüber einer Kommanditgesellschaft. Diese Zusage wurde zunächst steuerfrei in ihrer Sonderbilanz aktiviert. Zum Jahresende erhöhte sich der Wert um rund 37.900 EUR. Das Finanzamt wertete die Steigerung als Gewinn aus Sonderbetriebsvermögen und stellte diesen der Klägerin zu. Sie wandte sich dagegen mit der Begründung, es handle sich um keinen realisierten Zufluss und sie müsse sonst steuerpflichtige Gewinne ohne Liquidität versteuern.

Wertsteigerung sind gewerbliche Einkünfte

Das FG Münster wies die Klage ab. Die Klägerin sei im Rahmen der internen Teilung wie ihr geschiedener Ehemann zu behandeln. Gemäß § 3 Nr. 55a EStG würden Leistungen fiktiv derselben Einkunftsart zugeordnet wie beim Ausgleichsverpflichteten. Damit gelte sie steuerlich wie eine Mitunternehmerin. Während die erstmalige Aktivierung steuerfrei bleibe, seien Wertsteigerungen als gewerbliche Einkünfte zu erfassen.

Der Senat ließ die Revision zu. Das Verfahren ist beim BFH unter dem Az. IV R 12/25 anhängig.

FG Münster, Urteil v. 18.6.2025, 3 K 569/23 F, veröffentlicht mit dem August-Newsletter des FG Münster

Schlagworte zum Thema:  Pensionszusage, Teilwert
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Rechtsprechung
FG Münster: Sanierungsbedingte vorzeitige Ablösung einer rückgedeckten Pensionszusage
Taschenrechner Geld Stift

Eine Kapitalabfindung einer gegenüber dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer bestehenden Pensionszusage stellt bei betrieblicher Veranlassung keine vGA dar, wenn eine im Voraus getroffene klare und zivilrechtlich wirksame Vereinbarung vorliegt. Eine betriebliche Veranlassung hat das FG Münster bei einer Kapitalabfindung gegen Wegfall des Pensionsanspruchs mit dem Ziel der Sanierung angenommen.
FG Kommentierung: Zeitpunkt des Wegfalls des negativen Kapitalkontos
Finanzen mit Chart, Zahlentabelle und Taschenrechner

Nach einer Entscheidung des FG Münster fällt das negative Kapitalkonto des Gesellschafters einer Personengesellschaft zu dem Zeitpunkt weg, an dem feststeht, dass ein Ausgleich des negativen Kapitalkontos mit zukünftigen Gewinnanteilen nicht mehr in Betracht kommt. Das sei spätestens im Moment der Betriebsveräußerung oder -aufgabe der Fall.
BFH-Kommentierung - Pensionsrückstellung: Auch bei Alterszusagen, die in Fonds investieren, ist eine Rückstellung zu bilden
Finanzen mit Chart, Zahlentabelle und Taschenrechner

Mit der Frage der Bildung und Höhe einer Pensionsrückstellung hat sich der BFH in einem Beschluss beschäftigt.
Haufe Shop: Wachstumschancengesetz
Wachstumschancengesetz

Das Wachstumschancengesetz ist die größte Steuerreform der letzten Jahre. Expert:innen von Ernst & Young stellen die Einzelmaßnahmen des Wachstumschancengesetz übersichtlich dar und erläutern, wo Beratungsbedarf besteht und welche Gestaltungsvarianten sich nach neuem Recht ergeben.
BFH IX R 15/22 (NV)
BFH IX R 15/22 (NV)

Entscheidungsstichwort (Thema) Interner Versorgungsausgleich: Keine Besteuerung bei wirtschaftlicher Rückübertragung einer übertragenen Versorgungsanwartschaft Leitsatz (NV) Vereinbaren geschiedene Eheleute in einer notariellen ...

4 Wochen testen