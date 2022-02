Werbungskostenabzug: Israelreise einer Religionslehrerin

Das FG Münster hat entschieden, dass der Abzug von Aufwendungen einer Religionslehrerin für eine Israelreise als Werbungskosten nicht in Betracht kommt, wenn die Reise sowohl beruflich als auch privat veranlasst ist und sich die beiden Veranlassungsbeiträge nicht nach objektiven Kriterien trennen lassen.

Vor dem FG Münster klagte eine Lehrerin, die unter anderem das Fach Religion an einem katholischen Privatgymnasium unterrichtete. Sie nahm in den Herbstferien 2019 an einer vom Schulträger, dem Bistum, organisierten Studienfahrt nach Israel teil, die ausschließlich für Religionslehrer/innen veranstaltet wurde. Die Reise dauerte eine Woche. Das Programm umfasste unter anderem Jerusalem, Yad Vashem, Haifa, Nazareth, Kana, das Tote Meer, den See Genezareth und mehrere Gottesdienste.

Kein Werbungskostenabzug

Das Finanzamt lehnte den Werbungskostenabzug für die Reiseaufwendungen ab, da sich die Reise nicht von einer allgemein-touristischen Reise unterscheide. Auch die Klage vor dem FG blieb ohne Erfolg.

FG Münster, Urteil v. 27.1.2022, 1 K 224/21 E, veröffentlicht mit dem Februar-Newsletter des FG Münster