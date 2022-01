Kosten für eine Leihmutter: keine außergewöhnlichen Belastungen

Das FG Münster hat entschieden, dass die Kosten eines aus zwei Männern bestehenden Ehepaares für eine in den USA durchgeführte Leihmutterschaft nicht zu außergewöhnlichen Belastungen führen.

Leihmutterschaft in den USA

Vor dem FG Münster klagten zwei miteinander verheiratete Männer. Sie nahmen die Dienste einer in Kalifornien (USA) lebenden Leihmutter in Anspruch. Eine Leihmutter wurde in einer Klinik künstlich befruchtet, wobei die Eizelle von einer anderen Frau und die Samenzellen von einem der Kläger stammten. Seit seiner Geburt lebt das hieraus entstandene Kind bei den Klägern in Deutschland.

Keine Anerkennung als außergewöhnliche Belastungen

Im Zusammenhang mit der Leihmutterschaft entstanden Aufwendungen in Höhe von ca. 13.000 EUR. Die Kläger wollten diese Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Sowohl das Finanzamt als auch das FG Münster folgten dem nicht. Eine Leihmutterschaft ist nach dem Embryonenschutzgesetz (ESchG) in Deutschland verboten.

FG Münster, Urteil v. 7.10.2021, 10 K 3172/19 E, veröffentlicht mit dem Januar-Newsletter des FG