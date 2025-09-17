Erbauseinandersetzung über Anteile an einer grundbesitzenden GmbH
Das FG Düsseldorf musste über die Aussetzung der Vollziehung eines Grunderwerbsteuerbescheids entscheiden, der im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft über Anteile an einer grundbesitzenden GmbH ergangen war.
Erbauseinandersetzung über Geschäftsanteile
Ein im Jahr 2018 verstorbener Gesellschafter hatte über 90 % der Anteile an der GmbH gehalten. Die Erbengemeinschaft, bestehend aus seinen sechs Kindern, schloss im Jahr 2024 einen Erbauseinandersetzungsvertrag, wonach jeder der Erben gleich hohe Geschäftsanteile erhielt. Das Finanzamt sah darin einen steuerpflichtigen Vorgang nach § 1 Abs. 2b GrEStG und setzte Grunderwerbsteuer fest.
Die Antragstellerin wandte sich gegen den Bescheid mit dem Argument, es handle sich um einen Erwerb von Todes wegen, der nach § 1 Abs. 2b Satz 6 GrEStG nicht steuerbar sei. Alternativ greife die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG. Das Finanzamt vertrat hingegen die Auffassung, durch die Auseinandersetzung werde das Grundstück aus dem Nachlass herausgelöst und somit steuerbar übertragen.
Antrag auf Aussetzung hatte Erfolg
Der Senat gab dem Aussetzungsantrag aufgrund ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids statt. Der Senat ließ offen, ob durch die Erbauseinandersetzung überhaupt ein Gesellschafterwechsel im Sinne des § 1 Abs. 2b GrEStG stattgefunden habe, da die Erbengemeinschaft zivilrechtlich nicht rechtsfähig sei. Entscheidend sei jedoch, dass die Erben – selbst im Fall eines Rechtsträgerwechsels – nicht als "neue" Gesellschafter gelten.
Das Gericht folgte dabei dem Gesetzeszweck des § 1 Abs. 2b Satz 6 GrEStG und der Missbrauchsvermeidungsfunktion der Vorschrift. Bei einer quotenwahrenden Erbauseinandersetzung ohne Ausgleichszahlungen erscheine es nicht gerechtfertigt, Grunderwerbsteuer zu erheben, während der Erbfall eines einzigen Erben nach § 1 Abs. 2b Satz 6 GrEStG von der Besteuerung ausgenommen sei. Auf die Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 3 GrEStG komme es daher nicht an.
FG Düsseldorf, Beschluss v. 15.7.2025, 11 V 170/25 A(GE), veröffentlicht am 15.9.2025
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
411
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
383
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
353
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
335
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
309
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
284
-
5. Gewinnermittlung
283
-
Anschrift in Rechnungen
237
-
Teil 1 - Grundsätze
220
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
212
-
Bewertung der Hinweisgeberschutz-Richtlinie
17.09.2025
-
Erbauseinandersetzung über Anteile an einer grundbesitzenden GmbH
17.09.2025
-
Keine Betriebsaufspaltung durch Photovoltaikvermietung
17.09.2025
-
Gemeinnützigkeit entfällt rückwirkend bei Verstoß gegen die Vermögensbindung
16.09.2025
-
Vermögensverlust bei einem Trickbetrug
16.09.2025
-
Ermittlung der maßgebenden jährlichen Lohnsummen im Sinne des § 13a Abs. 4 ErbStG
12.09.2025
-
Privates Veräußerungsgeschäft oder erbrechtlicher Vorgang?
12.09.2025
-
Kosten des Umzugs in eine größere Wohnung wegen Einrichtung eines Arbeitszimmers
11.09.2025
-
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bei Arbeitnehmerüberlassung
11.09.2025
-
Grundsteuerwert für unbebautes Land im Landschaftsschutzgebiet
10.09.2025