Das Tatbestandsmerkmal „Wohnen am Beschäftigungsort“ ist weit auszulegen. Der BFH bestätigt damit die langjährige Rechtsprechung und hat eine 141 km von der Arbeitsstätte entfernte Wohnung im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung anerkannt.

Wohnung am Beschäftigungsort bei doppelter Haushaltsführung

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können im Rahmen der Entfernungspauschale als Werbungskosten abgezogen werden. Für die maßgebende Entfernung ist auf die kürzeste Straßenverbindung abzustellen, es sei denn, dass eine andere Strecke offensichtlich verkehrsgünstiger ist und regelmäßig benutzt wird. Hierbei kann auch eine Fährverbindung in Betracht kommen.

Zinsaufwendungen, die in der Bauphase eines zu vermietenden Gebäudes anfallen, sind meist als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar. Ist ein Abzug im Einzelfall ausgeschlossen, stellen diese Bauzeitzinsen Herstellungskosten des Gebäudes dar und wirken sich damit über die AfA steuermindernd aus.

Einbeziehung der Tabaksteuer in die Bemessungsgrundlage der Einfuhrumsatzsteuer bei Zigarettenschmuggel