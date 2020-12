BFH: Neue anhängige Verfahren im November 2020

Unternehmer



NATO/Steuerfreiheit Unterliegen Zahlungen der NATO an einen im Inland unbeschränkt Steuerpflichtigen für seine Tätigkeit bei der ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan in vollem Umfang der inländischen Steuerpflicht? Ist eine partielle Steuerfreiheit gem. § 3 Nr. 64 EStG für die Gefahren- und Erschwerniszulage gegeben?