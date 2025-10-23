BFH: Alle am 23.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen

Alle am 23.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Rücklage nach § 6b EStG und Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs
Hat ein bilanzierender Steuerpflichtiger eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG zu Unrecht gebildet, begründet dies einen Bilanzierungsfehler, der nach den Regeln des formellen Bilanzenzusammenhangs unter Wahrung der verfahrensrechtlichen Schranken für den Erlass von Steuer- und Steueränderungsbescheiden zu korrigieren ist.
Keine Sonderabschreibung für neue Mietwohnung bei Abriss und Neubau
Eine "neue, bisher nicht vorhandene" Wohnung im Sinne von § 7b Abs. 2 Nr. 1 EStG in der Fassung des Streitjahres (2020) liegt nicht vor, wenn die durch eine Baumaßnahme geschaffene Wohnung zwar "neu" im sprachlichen Sinne ist, hierdurch aber der zuvor vorhandene Bestand an Wohnungen auf dem Grundstück nicht vermehrt wurde.
Schenkungsteuer: Einlage eines Familienheims in eine Ehegatten-GbR
Überträgt ein Ehegatte unentgeltlich das Familienheim auf eine GbR, an der beide Ehegatten zu gleichen Teilen beteiligt sind, ist der andere Ehegatte in Höhe des hälftigen Werts des Familienheims schenkungssteuerrechtlich bereichert. Auch der Erwerb von Gesamthandseigentum an einem Familienheim wird von der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG erfasst.
Zur Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer freiwilligen privaten Pflegezusatzversicherung als Sonderausgaben
Die Regelung, nach welcher Beiträge für eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung unberücksichtigt bleiben, wenn der (gemeinsame) Höchstbetrag bereits durch die Beiträge zur Basisabsicherung der Kranken- und Pflegeversicherung ausgeschöpft wird, ist verfassungsrechtlich unbedenklich.
Steuerfreie Tarifoptimierung von Versicherungsverträgen
Ein nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfreier Umsatz aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler kann auch dann vorliegen, wenn aufgrund der Tätigkeit ein bestehender Vertrag durch Abschluss einer Änderungsvereinbarung optimiert wird. Der Umstand, dass der Versicherungsnehmer das Entgelt entrichtet, steht der Steuerbefreiung nicht entgegen.
Vorsteuerberichtigung bei Rückzahlung von Einfuhrumsatzsteuer nach insolvenzrechtlicher Anfechtung
Die Rückzahlung der Einfuhrumsatzsteuer in die Insolvenzmasse aufgrund einer insolvenzrechtlichen Anfechtung führt zur Vorsteuerberichtigung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 UStG.
Alle am 16.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
363
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
350
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
326
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
316
-
5. Gewinnermittlung
286
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
242
-
Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
217
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
215
-
Teil 1 - Grundsätze
198
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
187
-
§ 6b-Rücklage und Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs
23.10.2025
-
Keine Sonderabschreibung bei Abriss und Neubau eines Einfamilienhauses
23.10.2025
-
Schenkungsteuer bei Einlage eines Familienheims in eine Ehegatten-GbR
23.10.2025
-
Beiträge zur freiwilligen privaten Pflegezusatzversicherung nicht unbeschränkt abzugsfähig
23.10.2025
-
Alle am 23.10.2025 veröffentlichten Entscheidungen
23.10.2025
-
Besteuerung von Streubesitzdividenden bei Familienstiftungen
22.10.2025
-
Klare Position gegen Private-Equity in Steuerkanzleien
21.10.2025
-
Bestimmung der ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
20.10.2025
-
Abzug ersparter Mietaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
20.10.2025
-
Keine Gewerbesteuerfreiheit für Gewinne aus der Veräußerung von Lehrinstituten
20.10.2025