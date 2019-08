Verpflegungspauschale bei erster Tätigkeitsstätte

Die ermittelten Verpflegungspauschalen sind zu kürzen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt wird.

Die ermittelten Verpflegungspauschalen sind zu kürzen, wenn dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer Tätigkeit außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt wird.

Aufgrund des Wortlauts könnte man die Auffassung vertreten, dass eine Kürzung nicht in Betracht kommt, wenn der Arbeitnehmer über keine erste Tätigkeitsstätte verfügt.

Was der Gesetzestext sagt

Beispiel

Im Rahmen eines Klageverfahrens beim FG Niedersachsen erzielte der Kläger als nautischer Offizier Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Im Streitzeitraum war er auf See tätig. An Bord der Schiffe stellte der Arbeitgeber dem Kläger unentgeltlich Mahlzeiten zur Verfügung. In seiner Einkommensteuererklärung machte der Kläger Verpflegungspauschalen ohne Kürzung geltend. Als Begründung gab der Kläger an, dass eine Kürzung nach § 9 Abs. 4a Satz 8 EStG nur dann in Betracht kommt, wenn eine erste Tätigkeitsstätte vorhanden ist, was bei Seeleuten aber gerade nicht der Fall sei.

FG Niedersachsen: Kürzung ist vorzunehmen

Revisionsverfahren

Meines Erachtens ist dem FG uneingeschränkt zuzustimmen. Da aber die Frage, ob die Kürzung nach § 9 Abs. 4a Satz 8 EStG auch in den Fällen anzuwenden ist, in denen der Arbeitnehmer nicht über eine erste Tätigkeitsstätte verfügt, seit der gesetzlichen Neuregelung noch nicht durch höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt ist, hat das FG die Revision zugelassen. In vergleichbaren Fällen (Steuerpflichtige ohne erste Tätigkeitsstätte) kann Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt werden, bis der BFH entschieden hat (Az. VI R 27/19). Einsprüche ruhen kraft Gesetzes nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO.