Störung im Datev-Rechenzentrum

Kein guter Start in die neue Woche: Das Datev-Rechenzentrum ist am Montagmorgen komplett ausgefallen. Datev-Kundinnen und Kunden konnten nicht auf ihre Daten zugreifen. Seit Mitternacht ist der Zugriff wieder möglich, allerdings kommt es aktuell noch zu Problemen, die laut Datev auf Aufholeffekte und Lastspitzen zurückzuführen sind.

"Wir gehen von einem Fehler im Datenbank-Bereich aus" sagt Datev-Pressesprecher Andreas Fischer am Dienstagmittag am Telefon, "allerdings müssen unsere Experten die Ursachen für den Fehler noch eingehend analysieren." Auf der Internetseite der Datev-Community wurde die Fehlermeldung am Montagvormittag bekanntgegeben, am Mittag erschien dort die Meldung, dass die Störung nicht mehr im Laufe des Montags behoben werden könne. Eine Kommunikation der Störung per Mail war ebenfalls nicht möglich, da die dazu notwendigen internen Systeme ebenfalls ausgefallen waren.

Anwendungen stehen wieder zur Verfügung

Das Rechenzentrum ist seit Mitternacht wieder verfügbar. Der Fehler von gestern konnte vollständig behoben werden. Derzeit sehe man Aufholeffekte und zusätzliche Lastspitzen. Für das heute zu erwartende höhere Datenaufkommen werden zusätzliche Kapazitäten hinzugeschaltet, sagt Pressesprecher Andreas Fischer.