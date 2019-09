Steuerberatertag 2019: Kanzlei in Bestform

Der 42. Deutsche Steuerberatertag bietet Diskussionen und Informationen zu Fragen des Berufsalltags, hochkarätige Redner und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Die Veranstaltung findet vom 20. bis 22.10.2019 im Maritim Hotel Berlin statt.

Wie können sich Steuerberater und Kanzleien fit machen für Gegenwart und Zukunft? Wie sieht ein Arbeitsplatz aus, an dem sich das Team wohl fühlt und gern an einem Strang zieht? Wie bindet man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Kanzlei und wie können sie ihre Ideen für den Erfolg der Kanzlei einbringen? Der 42. Deutsche Steuerberatertag will all diesen Fragen unter dem Motto "Kanzlei in Bestform" nach. Hierbei geht es insbesondere um fachliche Fitness, betriebliche Gesundheitsvorsorge und Achtsamkeit. Die Programm-Highlights:

Steuerliche Fachthemen

Die Teilnehmer sollen fachlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Aktuelle Themen wie Bilanzsteuerrecht und Forschungsförderung werden ebenso vertieft wie die "Klassiker" Umsatzsteuer und Ertragsteuer.

Leistung durch Schlaf – Mythos oder Wahrheit?

Neben der rechtlichen Fitness legen wird in diesem Jahr aber auch auf die körperliche wert gelegt. Der Leiter des interdisziplinären schlafmedizinischen Zentrums der Charité Berlin, Prof. Dr. Ingo Fietze, beantwortet die Frage "Leistung durch Schlaf – Mythos oder Wahrheit?". Hier sollen die Teilnehmer alles über die Auswirkungen von Schlaf auf Ihren Berufsalltag erfahren. Außerdem erhalten sie Tipps, was sie selbst für einen guten Schlaf tun können und ab wann ärztliche Hilfe gesucht werden sollte sollten.

Was kostet ein Burnout?

Und wie kann eine gesunde Ernährung in den stressigen Berufsalltag integriert werden? Welche Bedeutung hat eine gesunde Fehlerkultur in der Kanzlei – und wie erreicht man diese? Auch diesen Fragen wird im Rahmen der Konferenz nachgegangen.

Stress 4.0 für Kanzleimitarbeiter

Der Deutsche Steuerberatertag bietet auch in diesem Jahr wieder Programmpunkte für Kanzleimitarbeiter an. Diese stehen im Fokus, wenn es darum geht, die Digitalisierung der Kanzlei voranbringen und mitzutragen Aber welche Nachteile haben die neuen Formen des Arbeitens, welche Gefahren bergen sie? Auf dem Deutsche Steuerberatertag wird über den "Stress 4.0" gesprochen.

Erfolgsfaktor Kanzleiteam

Die Kanzleien müssen beim digitalen Wandel auf sich verändernde oder gar wegfallende Geschäftsfelder reagieren. Das betrifft die Mitarbeiter direkt. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter häufig in sehr engem Kontakt zu den Mandanten und kennen die dortigen Ansprechpartner und Gegebenheiten gut. Sie sind deshalb wertvolle Hinweisgeber bei der Frage, welche Dienstleistungen in ihrem Arbeitsbereich auf welche Weise den Mandanten zukünftig sinnvollerweise angeboten werden können. Engagierte Mitarbeiter werden sich dabei gern einbringen, weil sie daran interessiert sind, die Kanzlei und damit auch ihre persönliche Zukunft zu sichern. Wie eine Kanzlei zum "Winning Team" wird, soll daher auf dem Deutschen Steuerberatertag gezeigt werden.

Weitere Informationen zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie auf www.steuerberatertag.de.