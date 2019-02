Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten

Beispiel: Großeltern betreuen Enkelkind A und B sind die Eltern des 2 Jahre alten C. Beide Elternteile sind erwerbstätig. A hat mit seiner Mutter M, die in seiner Nähe wohnt, im November 2013 eine schriftliche Vereinbarung über die Betreuung des C abgeschlossen. Danach betreut M ab 1.11.2013 von Montag bis Freitag das Kind 8 Stunden lang in ihrer eigenen Wohnung und erhält dafür monatlich 300 EUR. Die Zahlungen für November bis Dezember 2012 werden von einem Bankkonto des A auf ein Bankkonto seiner Mutter überwiesen, nachdem diese dem A jeweils eine entsprechende Rechnung ausgestellt hat. Eine fremde Betreuungsperson hätte mehr als 300 EUR für die Betreuung gefordert. Fraglich ist, ob die steuerliche Anerkennung an der zu niedrigen Vergütung scheitert. Nach der h. M. in der Literatur (vgl. Greite in Korn, EStG, § 4f EStG) und auch der BFH-Rechtsprechung steht eine niedrige Vergütung einer steuerlichen Anerkennung nicht entgegen. Eine für eine Ganztagsbetreuung unangemessen niedrige Bezahlung der Betreuungsleistung spricht nicht gegen die steuerliche Anerkennung der Vereinbarung. Das bedeutet: A kann 2/3 seiner Aufwendungen von 2 × 300 EUR = 600 EUR, also 400 EUR im Jahr 2013 als Sonderausgaben abziehen. Im Kalenderjahr 2014 erhöht sich der abzugsfähige Betrag auf 2/3 von 3.600 EUR = 2.400 EUR, was im Einzelfall eine erhebliche Steuerentlastung nach sich zieht.