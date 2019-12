RENNEBERG + PARTNER: Innovations-Scouts Beraterteam-Konzept

3 Fragen an Achim Kremulat

1. Haufe: Was war die wichtigste Maßnahme, die den Erfolg bei der digitalen Transformation gebracht hat?

Kremulat: Ich denke, das war der besondere Ansatz, wie wir an die Digitalisierung herangegangen sind. Wir wollten nie die Innovationsführer sein. Dennoch sind wir das Thema schon immer ausgesprochen konsequent angegangen und haben es mit einem ganzheitlichen Führungsansatz intern umgesetzt. D. h. wir haben unser Digitalisierungs-Know-how nie von unseren Mitarbeitern abgeschottet. Uns war klar, wir müssen die Mehrheit des Teams sofort mitnehmen, um das nötige Momentum für die Umwälzungsentwicklung zu erreichen, die die Digitalisierung der Kernprozesse insbesondere Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung bedeuten.

Aufbauend auf unserer Philosophie, nur sinnvolle Dinge für unsere Mandanten umzusetzen, haben wir das Erfahrungslernen aus Testfällen gleich auf eine breite Basis gestellt: Alle Mitarbeiter unserer Finanzbuchhaltung sowie die jeweils am Mandat via Vier-Augenprinzip beteiligten Abschlussmitarbeiter haben sich 1-2 Testmandate herausgesucht, bei denen digitale Zusammenarbeit in der Finanzbuchhaltung initiiert wurde. Das haben wir den Mandanten gegenüber auch als gemeinsamen Test markiert – und nicht etwa behauptet, das können wir schon jahrelang. Denn nur so lag die nötige Aufmerksamkeit darauf, individuell sinnvolle Lösungen für Mandantenunternehmen zu generieren – und nicht eine vermeintlich tolle neue Standardlösung á la "one size fits all" zu propagieren.

Für unser Team konnten wir so von Anfang an auf einen größeren Ideen- und Erfahrungspool zurückgreifen, sowie Berührungsängste besprechen und so minimieren.

2. Was macht Ihre Kanzlei zum idealen Ansprechpartner für Ihre Mandanten?

Unsere kompromisslose Suche nach den Dingen, die sinnvoll und wertvoll für unsere Mandanten sind: Wir sind echte Partner und unternehmerische Begleiter für sie. Zudem haben wir durch unsere internen Arbeits- und Kommunikationsprozesse die Möglichkeit, Know-how auch standortübergreifend für einzelne Mandantenprojekte zusammenzuziehen.

3. Was macht Ihre Kanzlei zum idealen Arbeitgeber?

Unser Führungsansatz ist hier klar ausgerichtet: Wir schaffen bewusst Möglichkeiten, dass sich Mitarbeiter aktiv einbringen und beispielsweise Prozesse mitentwickeln können. Da sind wir bewusst mit einem partizipativen Ansatz und nicht Topdown unterwegs. Auch bereits vor der Digitalisierung war es bei uns in der Kanzlei eine Besonderheit, dass diejenigen im Team, die spezifisches Know-how und die intensivste Praxiserfahrung in bestimmten Arbeitsbereichen haben, für diese auch die Standards für die Kanzlei entwickeln.

Wichtig ist uns bei allen Entwicklungsthemen, dass Leute, die Spaß an bestimmten Fragestellungen haben, den Raum bekommen, sich einzubringen. Das erzeugt auch die positive Energie, die nötig ist, um die Dinge am Laufen zu halten. Jeder ist eingeladen, Augen und Ohren offen zu halten, und Gedanken und Ideen einzubringen.

Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Faktoren, die uns zu einem attraktiven Arbeitgeber machen: Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern die gemeinsame Arbeit – über das persönliche Arbeitsfeld hinaus – mitzuentwickeln. Deshalb erfreuen wir uns auch einer sehr guten Akzeptanz und Anwendung der Standards. Standortübergreifend gibt es regelmäßige Meetings bzw. Videokonferenzen, wo sich die einzelnen Fachteams über Veränderungsnotwendigkeiten in den Prozessen und Standards austauschen. So auch über die Erfahrungen in der digitalen Zusammenarbeit mit Mandanten – über diesen Austausch lernen wir besonders viel, und können die Qualität und den Wert unserer Arbeitsleistung weiterentwickeln.