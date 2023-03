Am Dienstag, den 7. März 2023 fand die bereits vierte Ausgabe der Tax Talks - powered by Haufe Steuer Office statt. Das große Online-Event für die steuerberatenden Berufe stand dieses Mal unter dem Motto „Es geht doch! Nachwuchskräfte für Steuerkanzleien begeistern“.

In insgesamt

5 Stunden mit Live-Informationen

beleuchteten 8 Referentinnen und Referenten

in 6 Impuls-Vorträgen und einem Interview

das Thema „Nachwuchskräfte für Steuerkanzleien begeistern“ aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.

Nachwuchskräfte Generation Z - was sie denken und wollen.

Ausgehend von der durch die Haufe Group vorgestellten Studie zum Image der Steuerberatung in der Generation Z, über ein Interview zu der Frage "Was muss sich ändern, damit die Steuerbranche für Nachwuchskräfte attraktiver wird?" mit dem überaus erfolgreichen tik-tok-Star „steuerfabi“ Fabian Walter bis hin zu ersten Praxis-Erfahrungen und hilfreichen Tipps aus der Praxis, wurde eindrücklich aufgezeigt, warum das Thema (auch oder gerade) für die Beraterinnen und Berater so wichtig ist.

Hervorragend qualifizerten, motivierten Nachwuchs zu finden und was dafür die Qualitätsansprüche an den Arbeitgeber (Arbeitgebersiegel) beleuchtete Christian Böke, Vizepräsident des DStV und mit seiner Kanzlei selbst "Exzellenter Arbeitegber". Anschließend referierte Stefan Crivellin als Vertreter der Steuerberaterkammer Südbaden über den Zukunftsberuf Steuerfachangestellte:r und die Chancen durch die neue Ausbildungsordnung.

Wie sich die Steuerberatung erfolgreich um die Mitarbeitenden von morgen bewirbt.

Sarah Klinkhammer von "wir lieben steuern" berichtete aus persönlichen Erfahrung, wie man Nachwuchskräfte mit Social Media erreicht und wie dabei das jeweilige Ziel die Auswahl des richtigen Kanals bestimmt. Und wenn man die Nachwuchskräfte erfolgreich gewinnen konnte und sie ausbildet, möchte man sie gerne auch halten. Dazu gab die Geschäftsführerin der HWS Gruppe Elisa Lutz in Ihrem Vortrag "Onboarding und langfristige Bindung von Nachwuchskräften" spannende Einblicke. Und Kanzleioptimisten Angela Hamatschek hatte gemeinsam mit Oliver Molthan gleich die Nachwuchskräfte selbst befragt und die Ergebnisse in dem Impuls "Die XYZ-Mehr-Generationen-Kanzlei – Clash oder geschmeidige Verbindung? Tipps, wie Sie selbstbewusste Einsteiger und erfahrene Praktiker in positive Schwingung bringen." vorgestellt.

Zum Abschluss trafen sich alle Referierenden noch zu einer gemeinsamen Runde mit Moderator Florian Weber, um den Tag revue passieren zu lassen und die eigenen learnings zu reflektieren.

Anmerkung der Redaktion: Die Videoaufzeichnung der Veranstaltung steht hier in Kürze zur Verfügung.