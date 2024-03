In einer neuen Folge unserer Reportagereihe "EIN BLICK" haben wir die Steuerkanzlei Huber Greiwe Schmid in Freiburg besucht, die die 4-Tage-Woche bei unverändertem Gehalt eingeführt hat

Damit hat die Kanzlei in der lokalen Presse bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Denn 4 Tage in der Woche zu arbeiten, ist wohl der Traum vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In zahlreichen Unternehmen lässt sich das aber - angeblich - nur schwer umsetzen. Insbesondere der Wunsch nach einem unveränderten Gehalt und einer gleichbleibenden täglichen Arbeitslast stehen einer 4-Tage-Woche im Weg. Da bildet auch die Steuerberatung keine Ausnahme. Oder?

Einführung des neuen Arbeitzeitmodells

Die Kanzlei Huber Greiwe Schmid hat uns einen EIN BLICK in ihr Modell der 4-Tage-Woche gewährt. Steuerberater und Partner Daniel Meybrunn erklärt, warum es zur Einführung des neuen Modells kam, wie dieses umgesetzt wurde und wie es bisher läuft.

Was auf den ersten Blick erstaunlich wirkt, ist das Ergebnis fundierter Planung, viel Kommunikation und genauer Analyse der eigenen Prozesse.

Weitere Folgen aus der Reportagereihe "EIN BLICK":

Über die Reportagereihe "EIN BLICK" Steuerkanzleien befinden sich in einer spannenden Zeit. Neben dem Alltagsgeschäft gilt es, zahlreiche zusätzlich Herausforderungen zu bewältigen: Marketing, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Zukunftsfähigleit - um hier einige zu nennen. Doch zu den zahlreichen Herausforderungen gibt es immer noch mehr Ideen für gute Lösungen. Welche sind die besten Ideen und was können andere Kanzleien daraus lernen? Wir machen uns mit Kamera auf die Suche!

