Unsere neue Reportagereihe "EIN BLICK" stellt in Videos Steuerkanzleien vor, die erfolgreich neue oder ungewöhnliche Wege beschreiten. Den Beginn macht die Monschein Steuerberatung in Offenburg, für die der Teamgedanke besonders zählt und das Kanzleimarketing eine starke Rolle einnimmt.

Ohne Team funktioniert es nicht. Das ist für Jonas Monschein vollkommen klar. Aus diesem Grund spielt das Team bei Monschein Steuerberatung in Offenburg die wichtigste Rolle.

Weites Verständnis von "Team"

Das Verständnis von "Team" ist dabei sehr weit gefasst: Wichtige Entscheidungen, wie beispielsweise die Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber, werden im Team Monschein immer gemeinsam getroffen. Für CEO Jonas Monschein ein logischer Schritt, da wichtige Entscheidungen seiner Meinung nach nur zum Erfolg führen, wenn jeder aus dem Team voll und ganz dahinter steht.

Professioneller Aufbau von Social-Media-Kanälen

Und noch etwas wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich: In der Kanzlei arbeiten neben den Steuerexpertinnen und Steuerexperten zwei Mitarbeiterinnen, die sich ausschließlich um die strategische Ausrichtung und das Marketing der Kanzlei kümmern. Dies hat beispielsweise einen professionellen Aufbau von Social-Media-Kanälen ermöglicht, der für die gesamte Kanzlei einen erheblichen Mehrwert generiert.

Wir haben Monschein Steuerberatung in Offenburg besucht und gewähren Ihnen in der Folge "Mit konsequentem Teamgeist und Marketing-Know-How zum Erfolg" einen Einblick in die Kanzlei. Im Interview mit CEO Jonas Monschein und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfahren Sie, was das Arbeiten bei Monschein Steuerberatung für sie besonders macht.

Über die Reportagereihe "EIN BLICK" Steuerkanzleien befinden sich in einer spannenden Zeit. Neben dem Alltagsgeschäft gilt es, zahlreiche zusätzlich Herausforderungen zu bewältigen: Marketing, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Zukunftsfähigleit - um hier einige zu nennen. Doch zu den zahlreichen Herausforderungen gibt es immer noch mehr Ideen für gute Lösungen. Welche sind die besten Ideen und was können andere Kanzleien daraus lernen? Wir machen uns mit Kamera auf die Suche!