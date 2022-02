Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit für Ihre Steuerkanzlei? Wir sind uns sicher: Es gehört mehr dazu als die Reduzierung des Papierverbrauchs. Eine Steuerkanzlei der Zukunft agiert ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig und profitiert von ungeahnten Potenzialen für Kanzlei, Mandanten und Umwelt.

Unter dem Motto "Nachhaltig agieren – nachhaltig profitieren" geht das beliebte Online-Event Tax Talks am 9.3.2022 in die dritte Runde. In spannenden Impulsvorträgen liefern Ihnen erstklassige Referentinnen und Referenten konkrete Ansätze und Handlungsempfehlungen, mit denen sich im Kanzleialltag Ressourcen schonen, Kosten sparen und die Rentabilität steigern lassen.

Die auf­ Nachhaltigkeit spezialisierte Kanzlei

unterstützt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung,

hilft bei der Umsetzung von Umweltau­flagen und -vorgaben,

berät bei der Beantragung von Fördermitteln.

Die sozial-nachhaltig agierende Kanzlei

geht schonend mit der wertvollen Ressource der "Mitarbeiter:innen" um,

etabliert ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein,

lebt Teamgeist, Transparenz und Diversität.

Die ökologisch-nachhaltig handelnde Kanzlei

reduziert den Energie- und Materialverbrauch,

verringert den CO2-Ausstoß,

fördert ökologisches Mitarbeiterverhalten (bis ins private Umfeld).

Das Online-Event

Unsere Referenten liefern Ihnen spannende Impulse

Die Referentinnen und Referenten betrachten das Thema Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln. So bekommen Sie ein ganzheitliches Bild für Ihre nachhaltige Steuerkanzlei. Los geht es mit einer inspirierenden Key Note über Chancen und Risiken der Nachhaltigkeit von Patrick Bungard (Paradigmatic Innovations). Die Fachbeiträge werden praxisorientiert und kurzweilig in jeweils 30 Minuten vorgestellt. In der abschließenden Podiumsdiskussion fassen unsere Experten die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammen und geben interessante Impulse zur Umsetzung.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wandel. – Carmen Auer (BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)

Steuern als Bestandteil der Nachhaltigkeitsberichterstattung. – Matthias Hülsmann (Ernst & Young)

Die nachhaltige Kanzlei

Wie Sie eine nachhaltige Arbeitswelt gestalten. – Claudia Ricci (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation)

Ansätze für mehr Nachhaltigkeit in der Steuerkanzlei. – Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend (Professor der Hochschule Darmstadt)

Nachhaltige Steuerkanzlei. Eine Frage der Haltung! – Benjamin Schimmel (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in eigener Kanzlei)

Kanzleiausrichtung und Beratungspotenzial

Der Weg zur nachhaltigen Kanzlei in 6 Schritten. – Dieter Pfab (Umweltbeauftragter des LSWB)

Klimastrategie für Unternehmen entwickeln und umsetzen. – Amir Roughani (Klimahelden)

