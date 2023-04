Zum 1.8.2023 tritt die modernisierte Ausbildungsverordnung für Steuerfachangestellte in Kraft. Der DStV weist in diesem Zusammenhang auf eine begleitende Umsetzungshilfe des Bundesinstituts für Berufsbildung hin.

Die Umsetzungshilfe soll Ausbilder, Berufsschullehrer, Prüfer sowie die Auszubildenden selbst dabei unterstützen, die Zeit der Berufsausbildung zielorientiert zu planen und effizient zu gestalten. Ihre Inhalte orientieren sich an der modernisierten Ausbildungsordnung (BGBl 2022 I S. 1390) und wurden gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Ausbildungspraxis erarbeitet.

Neuordnung der Ausbildung für Steuerfachangestellte

Die Modernisierung der Ausbildungsordnung trägt der Tatsache Rechnung, dass viele Geschäfts- und Kanzleiprozesse heute mehrheitlich "elektronisch", also digitalisiert, abgewickelt werden. Zugenommen hat im Bereich der beruflichen Tätigkeit auch die Mandantinnen- und Mandantenbetreuung, sodass zusätzlicher Bedarf an Kommunikationsstrategien und Präsentationstechniken entstanden ist.

Auch die Prüfungsanforderungen wurden neu gestaltet. Zwar wurde die klassische Prüfungsform mit Zwischen- und Abschlussprüfung beibehalten, die Inhalte des schriftlichen und des mündlichen Teils der Prüfung wurden aber vollständig neu zugeschnitten. Anstelle der bekannten Prüfungsfächer wurden Prüfungsbereiche gebildet.

Inhalt der Umsetzungshilfe

Die Erläuterungen in der Umsetzungshilfe reichen vom Erwerb moderner Kommunikations- und Präsentationskompetenzen, über die Vermittlung der steuerrechtlichen Fachkenntnisse bis hin zu Fragen der Digitalisierung zahlreicher Prozesse in der Steuerberatung. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele und Informationen zu den Lernzielen des Ausbildungsrahmenplans und den Lernfeldern des Rahmenlehrplans werden den Ausbildern in den Kanzleien und den Berufsschullehrern die Ausbildungsinhalte verdeutlicht. Zahlreiche Checklisten und Muster für die betriebliche Ausbildung runden das Informationspaket ab und bieten so eine zusätzliche Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben in die Praxis.

Der DStV ist überzeugt, dass die Umsetzungshilfe gemeinsam mit der neue Ausbildungsordnung einen wichtigen Beitrag leisten kann, um in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels die Berufsausbildung der Steuerfachangestellten auch für Zukunft praxisgerecht zu gestalten und interessierte junge Menschen von der Attraktivität des Berufsbildes zu überzeugen.

Die Umsetzungshilfe ist auf der Webseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) abrufbar.