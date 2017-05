10-Tages-Zeitraum bei Fälligkeit am Wochenende oder Feiertag

29.05.2017 | Praxis-Tipp

Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wie Umsatzsteuervorauszahlungen sind steuerlich dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuzuordnen, selbst wenn sie kurze Zeit vorher oder nachher abfließen. Umstritten ist, ob neben der Zahlung auch die Fälligkeit innerhalb des 10-Tages-Zeitraums liegen muss.

Die Regelung des § 108 Abs. 3 AO ist im Rahmen des § 11 Abs. 2 Satz 2 EStG bei Zahlungsabfluss innerhalb der 10 Tage nicht anzuwenden, wenn der gesetzliche Fälligkeitstermin auf ein Wochenende fällt.

Dies hatte das FG Thüringen mit Urteil vom 27.01.2016 (3 K 791/15, Haufe Index 9735221) entschieden (wir berichteten, Nichtzulassungsbeschwerde wurde eingelegt). Hintergrund ist, dass § 11 EStG für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, wie z. B. USt-VZ, eine Ausnahmeregelung vorsieht. Diese Ausgaben müssen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit abgezogen werden, selbst wenn sie beim Unternehmer schon kurze Zeit vor Beginn oder erst kurze Zeit nach Beendigung dieses Jahres abfließen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 EStG).

Als "kurze Zeit" definiert die Rechtsprechung des BFH einen Zeitraum von bis zu 10 Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel. Dabei gelingt nach Auffassung der Finanzverwaltung (OFD NRW, Kurzinfo 09/2014 v. 29.4.2016) ein Abzug abweichend geleisteter Zahlungen im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit nur dann, wenn diese innerhalb des 10-Tages-Zeitraums fällig und geleistet worden sind (vgl. zum Gesamten News v. 5.10.2016).



A hat seine USt-VZ für den Monat Dezember 2015, welche bei Anwendung des § 108 Abs. 3 AO statt am 10.1.2016 (Sonntag), erst am 11.01.2016 fällig war, am 5.01.2016 durch Banküberweisung bezahlt.

Wie auch schon das das FG Thüringen ist aktuell das FG Sachsen der Auffassung (Urteil v. 30.11.2016, 2 K 1277/16, Haufe Index 10109590), dass bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben Zufallsergebnisse vermieden werden sollen. Eine Anwendung der Ausnahmeregelung käme aber nicht in Betracht, wenn dadurch der in § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG enthaltene Grundsatz der Zuordnung zum Jahr der Zahlung in erheblichem Umfang außer Kraft gesetzt werden würde.

Dies wäre aber der Fall, wenn bei USt-VZ, die zum 10. Tag im Januar fällig werden, § 11 Abs. 2 EStG keine Anwendung finden würde, weil wegen der Regelung des § 108 Abs. 3 i. V. m. § 193 BGB die Fälligkeit erst am 11. oder 12. Januar eines Jahres eintritt. Es könne nicht von Umständen, auf die der Steuerpflichtige keinen Einfluss hat, abhängen, ob bei der gleichen Konstellation in einem anderen Jahr einmal eine Zurechnung zum Vorjahr erfolgt und in einem anderen Jahr nicht. Hinsichtlich der Fälligkeit der bewirkten Zahlung sei daher § 11 Abs. 2 EStG auch anzuwenden, wenn der kurze Zeitraum von 10 Tagen wegen der Regelung des § 108 Abs. 3 i. V. m. § 193 BGB in einigen Jahren 11 oder 12 Tage beträgt, wenn die zu erbringende Leistung innerhalb des 10-Tages-Zeitraums erfolgt ist.

Praxis-Tipp: Revisionsverfahren

Entgegen dem FG Thüringen hat das FG Sachsen die Revision zugelassen, welche auch eingelegt wurde (Az. des BFH: III R 1/17).

Auch Nichtzulassungsbeschwerde war erfolgreich

Wie zu erwarten war, hat der BFH - aufgrund der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde - auch gegen das Urteil des FG Thüringen die Revision mittlerweile zugelassen, welche unter dem Az. X R 44/16 anhängig ist. Vergleichbare Fälle sollten offen gehalten werden, bis der BFH entschieden hat. Einsprüche ruhen kraft Gesetzes nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO.



