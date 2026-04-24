Evaluation des Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung
Die Evaluierung beruht auch auf der Ankündigung der Bundesregierung im Regierungsentwurf, die Regelungen auf ihre Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand und das Erreichen ihrer Wirkungsziele zu evaluieren. Der Gesetzgeber hatte das Investmentsteuergesetz durch das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung vom 19. Juli 2016 (Investmentsteuerreformgesetz) grundlegend neugestaltet. Ziele dabei waren insbesondere EU-rechtliche Risiken auszuräumen, einzelne Steuersparmodelle zu verhindern und die Gestaltungsanfälligkeit zu reduzieren sowie die Steuervereinfachung.
Investmentsteuerreformgesetz: Untersuchte Bereiche
Im Bericht werden Erkenntnisse zu folgenden Bereichen dargestellt:
- Fondsstandort: Fragen zu der Auswirkung auf den Fondsstandort Deutschland.
- Teilfreistellungssätze für Investmentfonds (§ 20 InvStG): Untersuchung der Angemessenheit der Teilfreistellungssätze und Analyse durch einen Steuerbelastungsvergleich.
- Teilfreistellungssatz für fondsgebundene Lebensversicherungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG): Untersuchung der Angemessenheit des Teilfreistellungssatzes von 15 % für die fondsgebundene Lebensversicherung.
- Dividendenbesteuerung: Effektivität es § 36a EStG bei der Verhinderung von Cum/Cum-Gestaltungen.
- EU-Rechtskonformität
- Steuergestaltungen: Verhinderung von Steuersparmodellen.
- Steuervereinfachung
- Erfüllungsaufwand
Abschlussbericht: Evaluation des Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung
-
Schonfrist für Offenlegung der Jahresabschlüsse 2024
1.267
-
Voraussetzungen und Besonderheiten der steuerfreien Aktivrente
1.0774
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
758459
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
3883
-
E-Rechnung
3719
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
351
-
Koalition stößt Krisenprämie an und entlastet Autofahrer
312
-
Behindertenpauschbetrag: Höhe, Anspruch & Steuer-Tipps
2731
-
Wachstumschancengesetz verkündet
1874
-
Steueränderungen 2025: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umwandlungssteuergesetz
153
-
Neuntes Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes
24.04.2026
-
Evaluation des Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung
24.04.2026
-
Kurzstudie zu Einkommensteuersenkungen
23.04.2026
-
Senkung der Energiesteuer
17.04.2026
-
Änderung der Mindeststeuer-Bericht-Verordnung
14.04.2026
-
Koalition stößt Krisenprämie an und entlastet Autofahrer
14.04.2026
-
Siebte Verordnung zur Änderung der CRS-Ausdehnungsverordnung
13.04.2026
-
Bundestag verabschiedet Altersvorsorgereformgesetz
27.03.2026
-
Automatischer Informationsaustausch zu Einkünften über digitale Plattformen
26.03.2026
-
Automatischer Informationsaustausch zu Kryptowerten
26.03.2026