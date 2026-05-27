Das BMF hat den Referentenentwurf des JStG 2026 veröffentlicht. Er enthält insbesondere eine grundlegende Neuregelung der umsatzsteuerlichen Organschaft, eine Verfahrenserleichterung für die Quellensteuerentlastung nach § 50c EStG, eine Anpassung des Zinssatzes für die Vollverzinsung sowie eine gesetzliche Regelung zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück im EStG.

Welche Anpassungen sind geplant?

Nach den Angaben des Ministeriums hat sich in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich gebotener Gesetzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere notwendige Anpassungen an EU-Recht und EuGH-Rechtsprechung sowie Reaktionen auf Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs.

Es sind außerdem Maßnahmen zum Bürokratieabbau, zur Digitalisierung und zur Verhinderung von Steuergestaltungen vorgesehen. Daneben besteht ein Erfordernis zur Regelung von Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen, Folgeänderungen, Anpassungen aufgrund von vorangegangenen Gesetzesänderungen und Fehlerkorrekturen.

Das vorliegende Gesetz enthält eine Vielzahl thematisch nicht oder nur partiell miteinander verbundener Einzelmaßnahmen, die überwiegend technischen Charakter haben.

Wesentliche Änderung bei umsatzsteuerlicher Organschaft

Eine der wichtigsten Neuerungen ist sicher die geplante Reform der umsatzsteuerlichen Organschaft zum 1.1.2029. Dabei ist u. a. vorgesehen, dass die Rechtsfolgen der Organschaft an eine entsprechende Erklärung des Organträgers gebunden sind. Sie entfaltet ihre Wirkung nur für die Zukunft. Die Abgabe einer solchen Erklärung soll ab Juli 2028 möglich sein.

Weitere Änderungen

Inhaltlich hervorzuheben sind insbesondere folgende steuerliche Regelungen bzw. Regelungsbereiche:

Verfahrenserleichterung für Quellensteuerentlastung von der Steuer nach § 50a EStG (Lizenzen) (§ 50c EStG)

Anhebung der Anmeldeschwelle i. R. d. Forschungszulagengesetzes (§ 4 FZulG)

Anpassung Zinssatz für die Vollverzinsung nach § 233a AO (§ 238 AO)

KI-Nutzung durch Steuerbehörden (§ 29c AO)

Änderungen am Plattformen-Steuertransparenzgesetz (§ 13 Abs. 1 Satz 2 PStTG)

Ungekürzte Gewährung der Freibeträge für Kinder und des sog. "Ausbildungsfreibetrags" für Kinder mit Wohnsitz in EU/EWR (§ 32 Abs. 6 Satz 4 EStG und § 33a Abs. 2 Satz 2 EStG)

Kindergeldanspruch von Staatsangehörigen der EU- und EWR-Staaten sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft (§ 62 Abs. 1a EStG)

Neuregelung der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft (§ 2 UStG)

Stellungnahme der Verbände ausstehend

Die Verbände haben nun bis zum 12.6.2026 Gelegenheit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Die Kabinettsbefassung ist für den 1.7.2026 vorgesehen.

Jahressteuergesetz 2026 (Referentenentwurf)



