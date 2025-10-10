Änderung des Gesetzes zum BEPS-MLI
Zur weltweiten Umsetzung bestimmter (abkommensbezogener) Empfehlungen aus dem sog. BEPS-Projekt gegen unfairen Steuerwettbewerb und aggressive Steuergestaltungen wurde im Jahr 2016 ein multilaterales Abkommen verabschiedet (BEPS-Multilateral Instrument, kurz BEPS-MLI).
In Deutschland erfolgt die Umsetzung des BEPS-MLI zweistufig, durch ein Vertragsgesetz und durch ein nachfolgendes Anwendungsgesetz. Das vorliegende Änderungsgesetz erweitert das Vertragsgesetz vom 22. November 2020 (BGBl II 2020 S. 946, 947) um 62 deutsche Steuerabkommen, die gegenwärtig nicht dem BEPS-Mindeststandard entsprechen. Dabei werden die von Deutschland getroffenen Auswahlentscheidungen für diese 62 deutschen Steuerabkommen zum größten Teil nachvollzogen.
Modifikationen vom neu erfassten 62 Steuerabkommen
Die Modifikationen der neu erfassten 62 Steuerabkommen erfolgen nicht unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Zunächst bedarf es der übereinstimmenden Benennung des jeweiligen Steuerabkommens durch die Bundesrepublik Deutschland sowie den jeweils anderen Vertragsstaat als sog. vom BEPS-MLI erfasstes Steuerabkommen.
Anschließend bedarf es der Änderung des BEPS-MLI-Anwendungsgesetzes (BGBl. 2024 I Nr. 205), um die sich ergebenden Modifikationen zu konkretisieren. Zuletzt ist eine Notifikation der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der OECD abzugeben, dass in Bezug auf das jeweilige Steuerabkommen die innerstaatlichen Verfahren für das Wirksamwerden des BEPS-MLI abgeschlossen sind.
Steuerabkommen multilaterale oder bilateral anpassen
Deutschland will mit diesem Verfahren eine Vergrößerung der Möglichkeiten anstreben, sämtliche Steuerabkommen im multilateralen Wege anzupassen. Der Weg bilateraler Verhandlungen und Anpassungen einzelner Steuerabkommen an den BEPS-Mindeststandard solle ausdrücklich offenbleiben.
Referentenentwurf: Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung
-
Voraussichtliche Beitragsbemessungsgrenze 2026
1.932
-
Steuerliche Entlastung für kleinere Photovoltaikanlagen ab 2022 und 2023
1.456457
-
Neue Pflichtangaben bei Reverse-Charge-Leistungen
1.021
-
Entwurf für ein Steueränderungsgesetz 2025 im Überblick
820
-
Viertages-Zugangsvermutung bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden
7763
-
Wachstumschancengesetz verkündet
6114
-
Verpflichtung zur elektronischen Rechnung
5569
-
Steuerfreie Aktivrente soll bald Gesetz werden
529
-
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm
458
-
Behinderten- und Pflege-Pauschbeträge
4271
-
Änderung des Gesetzes zum BEPS-MLI
10.10.2025
-
Steuerfreie Aktivrente soll zum 1.1.2026 starten
10.10.2025
-
Opposition kritisiert Entwurf des Steueränderungsgesetzes 2025
09.10.2025
-
Verbesserungsvorschläge am "Kassengesetz"
08.10.2025
-
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035
06.10.2025
-
Abschlussbericht zur Evaluation der Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes
01.10.2025
-
Mindeststeuerverordnung regelt Mindeststeuer-Bericht
29.09.2025
-
Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht auf der Kippe
29.09.2025
-
Referentenentwurf mit berufsrechtlichen Änderungen für Steuerberater und Anwälte
23.09.2025
-
Sozialverbände melden Bedenken bei steuerfreier "Aktivrente" an
23.09.2025