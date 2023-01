Förderung von Gas-Heizungen durch § 35c EStG wird gestrichen

BEG-Novelle: Förderprogramm: Neuer Bonus für serielles Sanieren ab Januar

Die Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) tritt am 1.1.2023 in Kraft. Mit den Änderungen wird auch ein neuer Bonus für serielle Sanierungen in Höhe von 15 Prozentpunkten eingeführt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Weiter