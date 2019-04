DStV: Empörung über TAX 3-Abschlussbericht

Bild: Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV) DStV-Präsident Elster ist empört über den TAX 3-Abschlussbericht.

Das EU-Parlament hat am 26.3.2019 den Abschlussbericht des TAX 3-Ausschusses für die Reformempfehlungen in Bezug auf Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der Europäischen Union angenommen. Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) reagiert empört auf den Bericht, weil er Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in die Nähe der Kriminalität rückt.