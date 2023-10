DGB und BVL: Expertenkommission zur Einkommensteuer

Europäische Arbeitsforschungstagung: Experten aus ganz Europa haben über die Zukunft der Arbeit diskutiert

Was bedeutet der Wandel der Arbeit für den Menschen? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Und wie können Unternehmen ihre Beschäftigten bestmöglich darauf vorbereiten? Am 21. und 22. Oktober 2020 haben Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Politik, Forschung, Wirtschaft und der Sozialpartner bei der europäischen Arbeitsforschungstagung "Beyond Work 2020" über Fragen wie diese diskutiert. Weiter