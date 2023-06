In einem Gespräch mit dem Steuerexperten Fabian Walter ("steuerfabi") am 28.6.2023 hat Bundesfinanzminister Christian Lindner klargestellt, dass es kurzfristig keine Abschaffung der Steuerklassen III und V geben wird.

Im Koalitionsvertrag ist als Maßnahme zur "Weiterentwicklung der Familienbesteuerung" die Überführung der Steuerklassen III und V in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV vorgesehen. Allerdings sind weder zum 1.7.2023 noch zum 1.1.2024 Änderungen zu erwarten, infomierte Lindner in dem Interview (Instagram).

Funktionsweise des Faktorverfahrens

Mit dem Faktorverfahren kann die hohe Abgabenlast der Steuerklasse V beseitigt werden, die in der Praxis überwiegend Ehefrauen nachteilig trifft und der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung entgegenwirkt.

Es beruht auf der Steuerklassenkombination IV/IV in Verbindung mit einem auf 3 Kommastellen berechneten Faktor 0,xxx. Die. Das Faktorverfahren führt beim einzelnen Ehe-/Lebenspartner unterjährig zu einer geringeren Lohnsteuerbelastung als in Steuerklasse IV, aber zu einer höheren Belastung als in Steuerklasse III.

Damit sollen die Nachteile der Steuerklassenkombination III/V bei Doppelverdienern beseitigt werden, deren Jahresbezüge sich der Höhe nach deutlich voneinander unterscheiden. Der Ehe-/Lebenspartner mit den höheren Lohneinkünften schneidet dabei jedoch deutlich schlechter ab als in Steuerklasse III.

Steuerklassenwahl beeinflusst Höhe der Lohnersatzleistungen

Die Anwendung der Steuerklassen bzw. des Faktorverfahrens ist nicht nur unter steuerlichen Gesichtspunkten relevant. Auch Lohnersatzleistungen sind vom zuletzt bezogenen Nettoarbeitslohn abhängig. Diese fallen Für Arbeitnehmer mit Steuerklasse V fallen geringer aus, da durch den höheren Lohnsteuerabzug weniger Nettolohn verbleibt. Dies gilt beispielsweise für die Berechnung des Elterngelds, des Arbeitslosengeld, des Kurzarbeitergeld, des Mutterschaftsgeld und für weitere Lohnersatzleistungen.