Bundesregierung

Senkung der Luftverkehrsteuer ab dem 1.7.2026

News
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Abfluganzeige
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Bundesregierung hat am 1.4.2026 das Zweite Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes beschlossen mit dem die Luftverkehrsteuersätze auf das Niveau der vor dem 1.5.2024 geltenden gesetzlichen Steuersätze gesenkt werden.

Die Steuersätze nach § 11 Abs. 1 Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) knüpfen an die pauschalierte Entfernung zum Zielort an und sind in drei Distanzklassen gegliedert. Für die Einordnung eines Ziellandes in eine Distanzklasse ist die Entfernung zwischen Frankfurt am Main, als dem größten deutschen Verkehrsflughafen, zu dem jeweils größten Verkehrsflughafen des Ziellandes maßgeblich.

Änderungen zum 1.7.2026

Die folgenden konkreten Änderungen sollen zum 1.7.2026 in Kraft treten:

  • Der Steuersatz für Zielländer in bis zu 2.500 km Entfernung wird von 15,53 EUR auf 13,03 EUR gesenkt.
  • Der Steuersatz für Zielländer zwischen 2.500 und 6.000 km Entfernung wird von 39,34 EUR auf 33,01 EUR gesenkt.
  • Der Steuersatz für Zielländer mit einer Entfernung von über 6.000 km wird von 70,83 EUR auf 59,43 EUR gesenkt.

Zweites Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes (BMF Referentenentwurf) - Regierungsentwurf noch nicht veröffentlicht

Quelle: BMF, Meldung v. 1.4.2026
Schlagworte zum Thema:  Steuerpolitik
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
Steuern sparen: Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2025
Anleitung zur Einkommensteuererklaerung 2025

Diese Anleitung bietet Ihnen zuverlässige Erläuterungen zu den Vordrucken und viele Hinweise auf legale Steuersparmöglichkeiten, damit Sie die gesetzlich vorgesehenen Abzugsmöglichkeiten voll ausschöpfen können.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich