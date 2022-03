Public-Private-Partnerships (PPP) im Bundesfernstraßenbau

Fahrräder und E-Bikes: Dienstrad: Leasing, Überlassung, Übereignung und Aufladen von E-Bikes

Für die Überlassung eines Dienstrads an Arbeitnehmende gibt es viele Steuervorteile. Besonders beliebt ist das Modell der Entgeltumwandlung beim E-Bike-Leasing. Was Arbeitgeber lohnsteuerlich bei betrieblichen Fahrrädern und E-Bikes beachten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag. Weiter