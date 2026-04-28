Neue Größenklassen für Betriebsprüfungen ab 2027
Größenklassen i. S. d. § 3 BpO 2000
Die Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000) teilt Unternehmen in die Größenklassen Großbetriebe (G), Mittelbetriebe (M), Kleinbetriebe (K) und Kleinstbetriebe ein. Diese Einordnung bestimmt, wie häufig ein Betrieb von der Finanzverwaltung geprüft wird.
Ab 1.1.2027 neue Schwellenwerte für Großbetriebe
Die Abgrenzungsmerkmale werden regelmäßig angepasst. Das BMF hat nun die Schwellenwerte für den 25. Prüfungsturnus festgelegt, der am 1.1.2027 beginnt.
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
3.0045
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
1.803
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.0926
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.014
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
959
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
770
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Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
6302
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Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
474
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
466
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Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
431
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Neue Größenklassen für Betriebsprüfungen ab 2027
28.04.2026
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Anwendungsschreiben zum StAbwG aktualisiert
28.04.2026
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Nachweis der Eintragung als Steuerpflichtiger (Unternehmer)
24.04.2026
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Umsatzsteuer-Bescheinigung über die Ansässigkeit im Inland
24.04.2026
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Steuerschuldnerschaft von Wiederverkäufern auf dem Gebiet der Telekommunikation
23.04.2026
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Steuerschuldnerschaft von Wiederverkäufern von Erdgas und/oder Elektrizität
23.04.2026
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Steuerschuldnerschaft bei Bau- und Gebäudereinigungsleistungen
23.04.2026
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Steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen
16.04.2026
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Bruchteilsgemeinschaften als umsatzsteuerliche Unternehmer
15.04.2026
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Ermäßigter Steuersatz für Sudoku-Zeitschriften
15.04.2026