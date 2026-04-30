Mindeststeuer-Berichte ab sofort beim BZSt einreichbar
Übermittlungswege für den GloBE Information Return (GIR)
Ab sofort können Mindeststeuer-Berichte (GloBE Information Return, GIR) über zwei Wege an das BZSt übermittelt werden:
- Massendatenschnittstelle DIP (Digitaler Posteingang)
- BZSt online.portal via Massendaten-XML-Upload-Formular
Hinweis zur Testumgebung
Vor der Übermittlung von Echtdaten wird empfohlen, die Schemavalidität und Regelkonformität in der Testumgebung zu prüfen. Die finale Bereitstellung der Testumgebung erfolgt in Kürze und wird separat bekannt gegeben.
Hinweis zur Massendatenschnittstelle DIP
Bei der Übermittlung von Echtdaten über die Massendatenschnittstelle DIP ist im dip-Header beim Element dip:application code der Wert "PILLAR_II" (nicht "GIR") zu verwenden. Das Kommunikationshandbuch zum GIR wird dahingehend zeitnah aktualisiert.
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
3.1105
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
1.876
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.1356
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.048
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
1.012
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
798
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Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
6632
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Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
496
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
488
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Pauschbeträge für Sachentnahmen 2023
457
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Mindeststeuer-Berichte ab sofort beim BZSt einreichbar
30.04.2026
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Neue Größenklassen für Betriebsprüfungen ab 2027
28.04.2026
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Anwendungsschreiben zum StAbwG aktualisiert
28.04.2026
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Nachweis der Eintragung als Steuerpflichtiger (Unternehmer)
24.04.2026
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Umsatzsteuer-Bescheinigung über die Ansässigkeit im Inland
24.04.2026
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Steuerschuldnerschaft von Wiederverkäufern auf dem Gebiet der Telekommunikation
23.04.2026
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Steuerschuldnerschaft von Wiederverkäufern von Erdgas und/oder Elektrizität
23.04.2026
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Steuerschuldnerschaft bei Bau- und Gebäudereinigungsleistungen
23.04.2026
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Steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen
16.04.2026
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Bruchteilsgemeinschaften als umsatzsteuerliche Unternehmer
15.04.2026