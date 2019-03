Gleiche Krankenkassenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Einheitliche Krankenkassenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Steigen die Krankenkassenbeiträge wieder an? Der Schätzerkreis wird seine Prognose im Oktober abgeben. Was die Finanzierung betrifft, sind Union und SPD unterschiedlicher Meinung. Die SPD möchte die Arbeitgeber wieder mehr an den Gesundheitskosten beteiligen.