Unfallversicherung: Jugendlicher Fußballer gilt als Arbeitnehmer

Jugendlicher Fußballer gilt als Arbeitnehmer
Der im Jahr 2006 geborene Kläger hatte im Sommer 2021 einen sogenannten Fördervertrag mit einem in Nordrhein-Westfalen ansässigen Bundesligatraditionsverein abgeschlossen, in dessen U16-Mannschaft er als Vertragsspieler spielte. Am 31.7.2022 erlitt er als damals 15-Jähriger während eines Freundschaftsspiels einen Schlüsselbeinbruch. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall mit der Begründung ab, der Kläger habe sich nicht in einem unfallversicherten Beschäftigungsverhältnis befunden, sondern lediglich an einer freizeitlichen Sportförderung teilgenommen. Der Kläger sei zum Unfallzeitpunkt vollzeitschulpflichtig gewesen, weshalb er nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz einem Beschäftigungsverbot unterlegen habe.
LSG: Jugendlicher Fußballer als Beschäftigter des Fußballvereins
Das Hessische Landessozialgericht hat geurteilt, dass der Jugendliche als Beschäftigter im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung anzusehen sei. Maßgeblich hierfür seien vor allem die vertraglichen Verpflichtungen gewesen: Der Jugendliche sei fest in die Arbeitsorganisation des Vereins eingebunden gewesen, habe am Training, an Fußballspielen, Lehrgängen und Vereinsveranstaltungen teilnehmen müssen und sei umfangreichen Weisungsrechten des Vereins unterworfen gewesen. Zudem habe er ein monatliches, sich über die Laufzeit des Vertrags steigendes Grundgehalt von 950 Euro brutto sowie Prämienzahlungen erhalten, auf die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden. Der abgeschlossene Fördervertrag habe daher sowohl strukturell als auch inhaltlich einem Arbeitsvertrag entsprochen. Der Jugendliche habe eine Tätigkeit ausgeübt, die für den Verein jedenfalls zukünftig wirtschaftlichen Nutzen bringen werde und nicht bloß der eigenen Freizeitgestaltung diene. Auch ein möglicher Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz lasse den Versicherungsschutz nicht entfallen. Vielmehr bleibe der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung auch bei rechtswidrigen Beschäftigungen bestehen.
Hinweis: Hessisches LSG, Urteil v. 19.9.2025, L 9 U 65/23
-
Wie wirkt sich Krankengeld auf die Rente aus?
1.804
-
Neue Arbeitsverhältnisse
744
-
Entgeltfortzahlung und Krankengeld - unterschiedliche Berechnungen beachten
582
-
Urlaub während Krankschreibung: Was ist zu beachten?
499
-
Einmalzahlungen und ihre Wirkung auf das Krankengeld
476
-
Die rechtmäßige Aufforderung durch die Krankenkasse
364
-
Ab Juli gilt eine neue Bescheinigung bei Erkrankung eines Kindes
318
-
Arbeitsunfähigkeit am Ende der Beschäftigung
297
-
Erste Fragen zur neuen AU-Bescheinigung
294
-
Krankengeld können nicht nur Arbeitnehmer beanspruchen
257
-
Rentenerhöhung 2026
12.11.2025
-
Jugendlicher Fußballer gilt als Arbeitnehmer
12.11.2025
-
Arbeitsunfähigkeit am Ende der Beschäftigung
10.11.2025
-
Neue Arbeitsverhältnisse
10.11.2025
-
Arbeitsunfähigkeit nach Beschäftigungsende
10.11.2025
-
Krankengeld können nicht nur Arbeitnehmer beanspruchen
10.11.2025
-
Krankengeldanspruch für Selbstständige: Pro und Kontra
10.11.2025
-
Neue Reform soll Notfallversorgung effizienter gestalten
07.11.2025
-
Mindestmengen bei Operationen sollen für bessere Behandlungsqualität sorgen
05.11.2025
-
Holpriger Start für die elektronische Patientenakte (ePA)
31.10.20251