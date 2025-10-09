Sozialgericht erkennt Arbeitsunfall einer ehrenamtlichen Gassi-Geherin an
Eine ehrenamtliche Gassi-Geherin, die zeitweise auch als Kassenprüferin für einen Tierheimverein tätig war, stürzte auf einem Trampelpfad während des Ausführens eines Hundes aus dem Tierheim. Dabei zog sie sich eine Weber-C-Sprunggelenksfraktur zu. Die zuständige Berufsgenossenschaft lehnte jedoch die Anerkennung dieses Vorfalls als Arbeitsunfall ab. Sie argumentierte, dass das ehrenamtliche Gassi-Gehen keine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit darstelle.
Sozialgericht widerspricht der Berufsgenossenschaft
Das Sozialgericht Oldenburg hob diese Entscheidung auf und entschied zugunsten der Klägerin. Das Gericht stellte fest, dass alle Merkmale eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses erfüllt seien. Es bewertete das Ausführen der Hunde als wirtschaftlich wertvolle Tätigkeit im Sinne des Vereins und sah den Willen des „Unternehmers“ – in diesem Fall des Tierheims – bestätigt.
Mitgliedschaft im Verein kein Hindernis für Beschäftigungsverhältnis
Die Richter führten aus, dass die Mitgliedschaft in einem nichtrechtsfähigen Verein ein Beschäftigungsverhältnis nicht ausschließe. Laut Satzung sei das Gassi-Gehen keine verpflichtende Vereinstätigkeit gewesen. Vielmehr ging diese Aufgabe weit über die üblichen Vereinsaktivitäten hinaus und könne auch nicht allein mit Aspekten des Tierwohls begründet werden.
Umfang und Weisungsgebundenheit entscheidend
Der regelmäßige Umfang der Tätigkeit – mehrmals wöchentlich – wurde ebenfalls berücksichtigt. Zudem habe die Klägerin den Weisungen des Vereins unterlegen: Sie durfte Hunde nur zu festen Zeiten abholen und hatte keinen freien Zugriff darauf. Diese Faktoren zusammen führten zur Bewertung, dass ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorlag, wodurch der Sturz letztlich als Arbeitsunfall anerkannt wurde.
-
Wie wirkt sich Krankengeld auf die Rente aus?
1.551
-
Neue Arbeitsverhältnisse
727
-
Urlaub während Krankschreibung: Was ist zu beachten?
711
-
Entgeltfortzahlung und Krankengeld - unterschiedliche Berechnungen beachten
561
-
Einmalzahlungen und ihre Wirkung auf das Krankengeld
372
-
Rechtmäßig auffordern: Krankenkassen müssen einiges beachten
364
-
Arbeitsunfähigkeit am Ende der Beschäftigung
305
-
Ab Juli gilt eine neue Bescheinigung bei Erkrankung eines Kindes
285
-
Erste Fragen zur neuen AU-Bescheinigung
275
-
Krankengeld können nicht nur Arbeitnehmer beanspruchen
260
-
Sozialgericht erkennt Arbeitsunfall einer ehrenamtlichen Gassi-Geherin an
09.10.2025
-
Sozialversicherungswerte 2026: voraussichtliche Rechengrößen im Leistungsrecht
08.10.2025
-
Keine Kostenübernahme für Kryokonservierung von Eizellen vor Juli 2021
08.10.2025
-
Herausforderungen und Risiken in der Pflege
07.10.2025
-
Schnellere Anerkennung ausländischer Heilberufsabschlüsse
06.10.2025
-
Streitfall professionelle Zahnreinigung
25.09.2025
-
Patientenselbstbeteiligung zur finanziellen Rettung der GKV?
17.09.2025
-
Wird der Klinik-Atlas eingestellt?
09.09.2025
-
Startschuss für die Kommission zur Sozialstaatsreform ist gefallen
02.09.2025
-
Keine Erhöhung des Bürgergelds im Jahr 2026
01.09.2025