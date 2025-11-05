Mindestmengen sollen für bessere Behandlungsqualität sorgen
Für bestimmte schwierige Klinik-Eingriffe gelten Anforderungen an die Erfahrung damit - und diese «Mindestmengen» zeigen nach Angaben der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) im nächsten Jahr weiter Wirkung für bessere Behandlungsaussichten. Operationen etwa an der Bauchspeicheldrüse oder zum Einsetzen künstlicher Kniegelenke sind dadurch 2026 in weniger Krankenhäusern möglich, wie aus einer neuen Auswertung der AOK hervorgeht.
Die Zahl der Standorte, die Bauchspeicheldrüsen-OPs vornehmen dürfen, sinkt demnach von aktuell 327 auf 286 im kommenden Jahr. Hintergrund ist, dass seit Anfang 2025 eine Mindestvorgabe von 20 statt zuvor 15 Fällen pro Jahr einzuhalten ist. Es handele sich um relativ seltene, hochkomplexe Eingriffe mit hohen fachlichen Anforderungen, sagte die Chefin des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, der Deutschen Presse-Agentur. Für Patientinnen und Patienten sei es daher positiv, dass die Mindestmengen-Regelung zu einer Konzentration an weniger Standorten mit ausreichend Routine und Erfahrung führe.
Mehr Spezialisierung bei künstlichen Kniegelenken
Bei Implantationen von Kniegelenk-Prothesen sind laut der Übersicht im neuen Jahr 821 Standorte an der Versorgung beteiligt. Das sind 71 weniger als in diesem Jahr - und 55 davon liegen in Nordrhein-Westfalen. Dies geht auf Entscheidungen der Krankenhausplanung des Landes zurück, wie die AOK erläuterte. Die Effekte einer qualitätsorientierten Bündelung von Leistungen an geeigneten Standorten würden sich mit der Umsetzung der auf Bundesebene beschlossenen Krankenhausreform hoffentlich fortsetzen, sagte Reimann.
Festgelegt werden Mindestmengen für bestimmte Eingriffe vom Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, dem obersten Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens. Ziel ist, bei schwierigen, aber planbaren Eingriffen die Überlebens- und Heilungschancen von Patienten zu erhöhen, wie das Gremium erläutert. Dies gelinge im Durchschnitt in Kliniken besser, die risikoreiche Eingriffe öfter machen als Häuser, die dies selten tun.
Mindestmengen als Bedingung für Vergütung
Nur Kliniken, die eine festgelegte Mindestmenge im Folgejahr voraussichtlich erreichen, dürfen die Behandlung anbieten. Eine Prognose der Fallzahl geben die Krankenhausträger an die Landesverbände der Krankenkassen, die diese Einschätzung prüfen. Die Prüfergebnisse, die jeweils bis Anfang Oktober vorliegen, waren nun Grundlage für die Auswertung der AOK. Bietet eine Klinik eine Behandlung an, obwohl sie eine geltende Mindestvorgabe nicht erfüllt, hat sie dafür keinen Anspruch auf Bezahlung durch die Krankenkassen.
-
Wie wirkt sich Krankengeld auf die Rente aus?
1.770
-
Neue Arbeitsverhältnisse
744
-
Entgeltfortzahlung und Krankengeld - unterschiedliche Berechnungen beachten
620
-
Urlaub während Krankschreibung: Was ist zu beachten?
513
-
Einmalzahlungen und ihre Wirkung auf das Krankengeld
416
-
Die rechtmäßige Aufforderung durch die Krankenkasse
326
-
Ab Juli gilt eine neue Bescheinigung bei Erkrankung eines Kindes
325
-
Arbeitsunfähigkeit am Ende der Beschäftigung
277
-
Krankengeld können nicht nur Arbeitnehmer beanspruchen
262
-
Erste Fragen zur neuen AU-Bescheinigung
249
-
Mindestmengen sollen für bessere Behandlungsqualität sorgen
05.11.2025
-
Rentenerhöhung 2026 und Streit um Mütterrente
04.11.2025
-
Holpriger Start für die elektronische Patientenakte (ePA)
31.10.20251
-
Aufforderung bei Auslandsaufenthalt und Aufforderung zum Rentenantrag
30.10.2025
-
Die rechtmäßige Aufforderung durch die Krankenkasse
30.10.2025
-
Muss die Krankenkasse auffordern?
30.10.2025
-
Widerspruch gegen die Aufforderung der Krankenkasse zur Reha
30.10.2025
-
Folgen der Aufforderung
30.10.2025
-
Landessozialgericht verneint Arbeitsunfall nach Akku-Explosion im Homeoffice
29.10.2025
-
Bessere Behandlung für Kinder mit seltenen Darmfehlbildungen in Aussicht
24.10.2025