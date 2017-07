03.07.2017 | Eherecht

Ehe für alle!

Eine lapidare Änderung des BGB schafft eine der vielleicht weitreichendsten Reformen der letzten Jahre. Schwule und Lesben sollen künftig die Ehe mit gleichen Rechten und Pflichten eingehen können wie heterosexuelle Paare. Wirksam wird das Gesetz allerdings frühestens im Herbst.

Auf die Standesämter wird einiges zukommen. Mit einer fast beiläufigen Äußerung der Kanzlerin in einem Interview mit der Zeitschrift „Brigitte“ hat die Kanzlerin den Dammbruch ausgelöst. Es darf wohl als wohlüberlegtes Kalkül von Frau Merkel unterstellt werden, die Entscheidung über diese Frage der Gewissensfreiheit der Abgeordneten zu überstellen und diese Frage vom – ohnehin nicht rechtsverbindlichen - Fraktionszwang auszunehmen. Die Äußerung erfolgte offensichtlich im Hinblick auf mögliche Koalitionen mit SPD oder Grünen für die Zeit nach der Bundestagswahl. Beide Parteien hatten die „Ehe für Alle“ als conditio sine qua non für ihre Unterzeichnung unter einen möglichen Koalitionsvertrag dargestellt. Dieser Hürde wollte die Kanzlerin möglichst frühzeitig die Grundlage entziehen.

Die Profilierungschance wollte keiner verpassen

Dass es so schnell gehen würde, hatte die Kanzlerin aber möglicherweise nicht im Kalkül. Die Opposition erinnerte sich nach der Äußerung von Frau Merkel nämlich sofort an den entsprechenden Gesetzesentwurf des Bundesrates aus dem Jahr 2015. Damit lag die Gesetzesreform komplett ausformuliert in der Schublade und bedurfte lediglich noch eines entsprechenden Beschlusses des Bundestags. Ob die Kanzlerin auch dies bei ihrer Äußerung bedacht hat, mag dahinstehen. Diese Vorlage konnten die Oppositionsparteien und auch die SPD jedenfalls nicht ungenutzt liegen lassen und peitschten so die Reform in einem Blitzverfahren noch vor der Sommerpause am vergangenen Freitag durch das Parlament.

Kleine Textänderung - große Wirkung

Der wesentliche Teil der Reform erfolgt durch eine eher lapidare Änderung des Textes von § 1353 BGB.



Dort hieß es in Absatz 1 Satz 1 bisher:



„Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen“



Zukünftig heißt es:

„Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen“.

Bestehende Lebenspartnerschaft können umgewandelt werden

Das war es im Prinzip dann auch schon. Ergänzend erfolgen einige Änderungen im Lebenspartnerschaftsgesetz, das Lebenspartnern gemäß neu formuliertem § 20a nunmehr die Möglichkeit einräumt, gemeinsam vor dem Standesamt die Lebenspartnerschaft durch eine entsprechende Erklärung in eine Ehe umzuwandeln. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes wird die Eingehung einer Lebenspartnerschaft nicht mehr möglich sein.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Einige Parlamentarier äußern Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesänderung. Sie verweisen darauf, dass die Verfasser des Grundgesetzes unter dem Begriff Ehe ausschließlich die Ehe zwischen Mann und Frau verstanden hatten. Dieses grundsätzliche Eheverständnis sei durch eine einfachgesetzliche Änderung des BGB nicht mit einem Federstrich weg zu wischen. Voraussetzung für die Änderung des BGB sei daher eine Änderung des Grundgesetzes. Der Chef der Unionsfraktion, Volker Kauder, ist deshalb sicher, dass die Reform ganz schnell beim Verfassungsgericht landen wird.

Befürworter halten die Bedenken für unbegründet

Die Befürworter des Gesetzes argumentieren, die Begrifflichkeit der Verfassung sei nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt. Nicht wenige verfassungsrechtliche Begriffe hätten im Laufe der Zeit Änderungen und neue Ausdeutungen erfahren, wie zum Beispiel das gesamte Verständnis des Begriffes der Familie. Christoph Degenhart, Professor für Öffentliches Recht der Universität Leipzig, ist der Auffassung, dass das BVerfG ggf. eine pragmatische Lösung suchen und die Reform halten wird. Andere Verfassungsrechtler verweisen darauf, dass der Begriff der Ehe im Grundgesetz an keiner Stelle definiert würde und dem Gesetzgeber insoweit ein Gestaltungsspielraum zusteht.

Geschlechtsverschiedenheit für die Ehe nicht prägend

Tatsächlich hat das BVerfG mehrfach den Wandel von Begriffsinhalten innerhalb der Verfassung vollzogen. In einem Beschluss aus dem Jahr 1993 haben die Verfassungsrichter auf das Verständnis der Homosexualität zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassung hingewiesen. Bei der Verabschiedung des Grundgesetzes habe Homosexualität noch als sittenwidrig gegolten und sei gemäß § 175 StGB strafrechtlich sanktioniert worden (BVerfG, Beschluss v. 4.10.1993, 1 BvR640/93). Nach dem damaligen Diktum des Gerichts hat sich im Verständnis der Ehe ein grundlegender Wandel vollzogen. Die Geschlechtsverschiedenheit habe keine prägende Bedeutung für das Institut der Ehe mehr. In dieser Entscheidung betonten die Verfassungsrichter allerdings, dass die Verfassung den Gesetzgeber auch nicht dazu zwinge, die Ehe für homosexuelle Paare zu öffnen.

Schlechterstellung der Lebenspartnerschaft bei Adoptionen

In weiteren Entscheidungen hat das höchste deutsche Gericht die Ungleichbehandlung von Lebenspartnern und Ehegatten hinsichtlich des einkommensteuerrechtlichen Ehegattensplittings gerügt (BVerfG, Urteil v. 7.5.2013, 2 BvR 909/06 und 288/07) und schließlich die sukzessive Adoption für eingetragene Lebenspartner zugelassen (19.2.2013, 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09). Die verbleibende Ungleichbehandlung bei der Adoption ist in der Praxis bis heute der wesentliche verbliebene rechtliche Unterschied zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft.

Große Parlamentsmehrheit für die Reform

Von insgesamt 630 Parlamentariern waren 623 bei der Abstimmung anwesend, 393 stimmten mit Ja (darunter 75 Abgeordnete der Union), 226 mit Nein, vier Abgeordnete enthielten sich. Der Bundesrat berät das Gesetz abschließend am 7. Juli. In Kraft treten könnte das Gesetz dann im Herbst.

Deutschland hinkt hinterher

Deutschland ist hinsichtlich der Öffnung der Ehe weltweit eher Nachzügler. Die Republik Irland, Belgien, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Finnland, Kanada, Südafrika, Spanien, Norwegen, Schweden, Portugal, Island, Dänemark, Argentinien, Brasilien, Uruguay Neuseeland, Schottland, England, in 41 Bundesstaaten der USA und in Israel werden gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt.

Es könnte auch noch schiefgehen

Die AfD hat inzwischen angekündigt, die Chancen einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zu prüfen. Innenminister Thomas de Maizière räumt einer Verfassungsklage grundsätzlich Chancen ein. Die AfD als Partei dürfte allerdings nicht antragsberechtigt sein, allenfalls könnten einzelne Mitglieder darzulegen versuchen, dass sie persönlich durch die Gesetzesänderung in ihren Grundrechten verletzt würden. Das näherliegende Instrument einer abstrakte Normenkontrolle wäre nur durch die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestag möglich. Der Vizepräsident des Bundestages Johannes Singhammer (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, dass das Land Bayern Verfassungsklage einreichen soll. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer scheint sich im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl vor einem solchen Schritt aber eher zu scheuen.