Kulturelle Intelligenz

Kommen in Teams Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen, sind Führungskräfte besonders gefordert. Interkulturelle Kompetenz kann helfen, die Vorteile dieser Teams, wie beispielsweise Innovationsfähigkeit, zu nutzen. Das Wissen und Einlassen auf andere Kulturen bleibt in diesem Ansatz jedoch ein einseitiges. Das Konzept der kulturellen Intelligenz geht einen Schritt weiter.

Gerade kulturelle Diversität birgt entscheidendes Potenzial für Unternehmen: Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund bringen verschiedene Denkmuster ein, betrachten Probleme aus anderen Blickwinkeln und haben häufig unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auch was Lösungsstrategien ähnlicher Probleme betrifft. Doch die bloße Existenz von Diversität reicht nicht aus, um diese Potenziale auch zu nutzen. Vielmehr erfordert ein hoher Grad an Diversität eine kulturell offene Unternehmenskultur mit globalen Führungskräften. Was die Forschungsergebnisse nämlich immer wieder zeigen, ist, dass diverse Teams, die schlecht gemanagt werden, die erhofften Kreativitäts- und Innovationszugewinne vermissen lassen. Sie schneiden sogar schlechter ab als schlecht gemanagte homogene Teams. Denn gerade interkulturelle Zusammenarbeit erhöht das Risiko für Missverständnisse im Umgang miteinander. Diese können wiederum zum Nährboden für Kommunikationsbarrieren, Konflikte und Ineffizienzen werden....

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Personalmagazin. Personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier lesen Personalleiter und -manager in mittelständischen und großen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen personalmagazin digital - Haufe Shop