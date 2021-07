Bild: Meg Handler Manche Fans leben mit Haut und Haar für ihre Band. Ganz so viel Begeisterung werden Unternehmen von ihren Mitarbeitenden wohl nicht erwarten.

Begeisterte Beschäftigte leisten mehr – das ist die Grundannahme von "Employee Experience" (EX). Was im Marketing längst üblich ist, zieht nun auch in HR-Abteilungen ein: die Ausrichtung auf "die Kunden", ihre Wahrnehmung und Gefühle. Eine Bestandsaufnahme zum Trend der Stunde.